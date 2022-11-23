致敬世足賽！清原推「5公分足球麻糬」 球場草皮一起吃
四年一度的足壇盛事「2022卡達世界盃」，吸引清原芋圓也來瘋世足，身為芋頭霸主aka甜品專賣店，浮誇推出直徑5公分的足球麻糬，巨萌外型有模有樣，口感更是Q彈，分別有濃郁芝麻醬、帶顆粒花生兩種口味，不管是冰品、甜湯、或手搖飲料都可以39元加購；還推出「足球燒麻糬」熱血開吃，竟然以抹茶粉和紅豆模擬出球場草皮及紅土飛揚的情境，從足球到球場通通可以吃下肚。微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳推出的「世足提拉米蘇」，更是重現整座足球場，甚至足球門網也能拿來吃。
記者蕭涵云/台北報導
清原芋圓推出直徑5公分的巨萌「足球麻糬」響應卡達世界盃賽事，以足球經典六邊型花色打造嫩Q彈牙的麻糬外觀，一口咬下還會流出帶顆粒感的花生或濃郁香醇的芝麻醬，任選冰品、甜湯、或手搖飲料通通都能加購隨你配，兩種口味將隨機提供。
更狂的是，清原芋圓同步推出袖珍版「足球燒麻糬」，以抹茶粉象徵足球場草皮，再圍上一圈軟爛綿密的紅豆，彷彿在手中重現紅土飛揚的激烈賽事，球迷們不只可以用眼睛看球，還可以把足球甚至球場通通吃下肚，不用親自飛到卡達，就能輕鬆享受「沈浸式美食」體驗，超有創意。
「足球麻糬」加購價39元、單買49元，任何商品加購都會以盒裝與抹茶粉及紅豆一起提供；若搭配冰品與甜湯可以直接加入享用，搭配手搖飲的話，可以選擇配著吃或者沾一點手搖飲吃也是有趣的選擇。業者推薦經典Top 3人氣商品，紫芋波波沙、磨米紅白湯圓、芋見幸福加購搭配最懂吃。11/23起限定清原芋圓8家門市推出，包括新北化成店、台北南港店、台北內湖瑞光店、台中一中店、雲林斗南總店、台東祥瑞店、花蓮玉里店、花蓮中山店。
另外，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，呼應世界盃足球賽即日起至12/18，提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出適合分享的「世足嘉年華拼盤、中東香料烤肉串」等多款歡聚餐點；甜點主廚戴峻弘還把世足賽的活潑歡樂加入甜點，以日本小山園最高等級抹茶打造抹茶風味「世足提拉米蘇」重現整座足球場，逗趣開吃。還有「世足提拉米蘇」及「法式焦糖烤布蕾、西班牙桑格莉亞」等世界盃特調，調酒買2送1，啤酒每人499元可享90分鐘無限暢飲。
世足賽期間於晚場賽事時段消費滿千元，即送「當場贏家球隊猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」一張，（滿二千送二張，以此類推）；將於世足賽結束後抽出得獎者，最高可獲得LOPFAIT樂斐法式餐廳價值1,4000元的晚間雙人套餐、MiraWan價值約8,000元的晚間雙人套餐。
※【NOWnews 今日新聞
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