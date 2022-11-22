中國重新開放就能有利經濟？分析：對許多企業已太遲

▲有外媒分析指，即使中國真的重新開放，經濟也很難馬上就復甦。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒分析指，即使中國真的重新開放，經濟也很難馬上就復甦。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-22 09:10:13

中國官方日前推出「優化防疫20條」措施，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封、取消「次密接」判定、不再按行政區域展開全員核酸檢測等，但各地依然傳出在實施上有落差，爭議不減反增。有外媒分析指，即使中國真的重新開放，經濟也很難馬上就復甦，對許多企業來說，已經不願再於中國等待，寧可轉向其他區域市場奮鬥。

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根據《路透社》報導，有些投資者認為，如果中國能在明年與世界重新建立聯繫，其經濟將有望從數十年來最嚴重的放緩中復甦，2023年全球經濟衰退的前景也有望消褪，對世界第2大經濟體明年可能擺脫孤立一事感到興奮。然而，這種對繁榮的預期，卻與中國國內黯淡的經濟現實形成鮮明對比。

旅居上海的美國企業家豪格（Camden Hauge）表示，長期被影響的生活，不會只靠輕按一下開關就回到原狀，好比今年年初，上海2500萬人因受困家中留下陰影，未來好一段時間可能都會繼續避免赴人潮多的場所，不管屆時規則如何。在上海經營咖啡館、酒吧、活動公司的豪格聲稱，最重要的是看有誰能在2.3月過後，還熬過嚴冬存活下來。

報導並引述在中國經營美食旅遊公司「Lost Plate」數年的夫妻檔-Brian Bergey和Ruixi Hu的選擇，他們對於中國能否按計劃重新開放一事仍相當悲觀，正在收拾行李，未來將轉往東南亞發展。

報導指出，中國各地的疫苗及加強劑接種率仍然不高，尤其是在老年人等弱勢群體，這讓當局對於放鬆政策持謹慎態度，因此新的防疫規則並未得到統一執行，有些地方放鬆了限制，有些反而收緊限制。面對混雜的信息，一些感到擔憂、緊張的家庭便開始自行處理許多事，如家長擔心孩子感染新冠，紛紛以牙痛等藉口，幫助孩子輟學。

經濟學家警告，受到影響的家庭不會很快就恢復外出或上街購物，「隨著地方政府試圖解讀這些政策，『優化』新冠遏制的新措施似乎在當地製造混亂」，連帶呈現出經濟不確定性，可能在短期內進一步抑制消費和房地產銷售。

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