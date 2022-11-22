中國重新開放就能有利經濟？分析：對許多企業已太遲

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旅居上海的美國企業家豪格（Camden Hauge）表示，長期被影響的生活，不會只靠輕按一下開關就回到原狀，好比今年年初，上海2500萬人因受困家中留下陰影，未來好一段時間可能都會繼續避免赴人潮多的場所，不管屆時規則如何。在上海經營咖啡館、酒吧、活動公司的豪格聲稱，最重要的是看有誰能在2.3月過後，還熬過嚴冬存活下來。
報導並引述在中國經營美食旅遊公司「Lost Plate」數年的夫妻檔-Brian Bergey和Ruixi Hu的選擇，他們對於中國能否按計劃重新開放一事仍相當悲觀，正在收拾行李，未來將轉往東南亞發展。
報導指出，中國各地的疫苗及加強劑接種率仍然不高，尤其是在老年人等弱勢群體，這讓當局對於放鬆政策持謹慎態度，因此新的防疫規則並未得到統一執行，有些地方放鬆了限制，有些反而收緊限制。面對混雜的信息，一些感到擔憂、緊張的家庭便開始自行處理許多事，如家長擔心孩子感染新冠，紛紛以牙痛等藉口，幫助孩子輟學。
經濟學家警告，受到影響的家庭不會很快就恢復外出或上街購物，「隨著地方政府試圖解讀這些政策，『優化』新冠遏制的新措施似乎在當地製造混亂」，連帶呈現出經濟不確定性，可能在短期內進一步抑制消費和房地產銷售。