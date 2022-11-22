小禎辣秀MIKIMOTO動物珠寶　透露與Emma吵架靠李進良和好

我是廣告 請繼續往下閱讀
從媽媽那兒領略「傳承」意味，小禎坦言自己很喜歡儀式感，像歐美國家常以珠寶作為傳家之寶，或是拿出父母流傳下來的戒指求婚等，都令她相當感動。透露秀秀前一陣子吃飯時，把自己以前買的一顆鑽戒送給小禎，希望能讓她繼續傳承下去。自己也開始陸續傳授Emma，什麼樣的物品值得收藏，給女兒一些保值概念。
雖然現在談起珠寶、鑽石，女兒還看不太懂是很正常的事，但小禎認為慢慢告知她黃金、鑽石比較保值，珍珠有傳承意義等概念是很好的打底。但直說現在就算買珠寶給Emma也「不可能讓她戴出門，一定會馬上鎖進保險箱裡」；透露和孩子的爸爸都相當擔心小孩的未來，連李進良也和她有相同的概念，會定期為Emma購買裸鑽等保值的物品，兩人家中還各有一個女兒專屬的保險箱，小禎直說「爸爸家的比較大」，自己則會跟Emma說「媽媽先幫妳試戴」。
受到現場非洲系列珠寶的啟發，小禎憶起過去曾到當地擔任義工，原本疫情前有計畫要前往非洲遊玩，無奈因疫情擱置，如今又重燃出國願望。透露熱愛動物眾多，首先點名狐獴超可愛，「很好笑！不知道自己在忙什麼」，學起動物姿態逗笑大家；也說獅子、斑馬等都在動物界看到滿滿的母愛，讓自己深受吸引。
不過聊到和女兒有衝突的話，深知有時候Emma也是會拉不下臉，但「一定要等到她道歉」；小禎分享「和爸爸有協議好，如果兩個人其一跟女兒吵架，另一方就要當和事佬」。回憶有次忘記吵什麼，Emma竟然都一直住在爸爸那、不願意回家，脾氣很硬「但我也沒理她」，坦言「結果是李進良叫Emma買一束花回來跟我道歉」就和好了；認為母親就是這樣，不管小孩做什麼事，都還是會很愛她、原諒她。
被問到如果Emma穿太辣的話可以接受嗎？小禎認為要看怎麼定義「性感」，分享之前女兒也很愛對著鏡子擺拍性感表情，令她匪夷所思「到底哪來的靈感要這樣拍」，但Emma長大後反而自己改掉了從IG上學來的想法；如今Emma喜歡穿稍微短版的上衣搭配寬褲露出小蠻腰，小禎就認為是年輕孩子很健康活潑的形象。現在母女兩人的穿衣風格也十方相似，會以年輕感的白色T恤、牛仔褲搭配皮衣等。
小禎特別提到自己注視MIKIMOTO WILD AND WONDERFUL頂級珠寶系列「飛翔蒼鷺造型項鍊」很久，透露欣賞的當下就像在海邊很Peaceful，「覺得好像沒有什麼事大不了的」，很對射手座的她心境，感到十分療癒；沒想到就在大家投入小禎的感性時，她話鋒一轉，表示「只要戴上這一串，就像鳥兒一樣財富自由了」，再度展現幽默感。
1893年創立的MIKIMOTO，是養殖珍珠的創始品牌，創始人御木本幸吉一生致力於豐富自然所產出的有機寶石「珍珠」，在溫潤優雅的氣質中，展現時而清新、時而磅礴華麗的獨特魅力；並以崇尚大自然為設計靈感，帶來栩栩如生的生命之美。品牌自2017年始發表頂級珠寶系列，傳達「自然的珍貴」 和「人類與自然的共存」概念。
MIKIMOTO 2022頂級珠寶展WILD AND WONDERFUL系列，靈感採擷自五大洲斑斕壯闊的野性世界，飛入晚霞彩寶的天鵝穿越天然淡水珍珠雲彩，春天才剛開始融雪的田野中奔跑嬉戲的狐狸寶寶，在珍珠水面上群起飛舞的非洲蒼鷺掀起湛藍波光，日本Akoya珍珠與彩寶編織出維多利亞冠鳩頂上美麗傲人的扇形皇冠；還有金色南洋珍珠與黃鑽、棕色鑽石與與黑銠加工打造狂野黑金老虎斑紋；黑色南洋珍珠與彩色寶石完美漸變出美麗空靈的孔雀羽毛，即日起至11/28，海外巡迴首站至台灣，獨家在台北101旗艦店中展售，採預約鑑賞。