鄭朝方提振興竹北西區政策 開箱秘境「綠陽台」

▲竹北市長候選人鄭朝方提出振興竹北西區政策。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市長候選人鄭朝方提出振興竹北西區政策。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-22 09:19:36

九合一大選投票日日逼近，竹北市長候選人鄭朝方持續勤走基層組織，向各社群和鄰里懇託支持。為了傳達「振興西區，打造樂活休閒農業區」的政見，以及本月提出的「三環三河環市大綠廊」旗艦型政見，多次安排前往竹北西區拜訪地方傳統產業與新創產業代表。日前更拜會「綠洋台」曾國輝老師，並表示西區的產業模式可以不再只是生產，而是應結合休閒及地方產業，讓更多年輕人願意回鄉發展，這也是未來當選市長後會致力推動的重要政策。

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鄭朝方特地到訪「綠洋台」，他表示竹北西區一直是他認為竹北市最具生命力的區域，人文物產豐饒且環境優美，也是他優先規劃區域型政策的地方。他也開心推薦「綠洋台」的餐點，「綠洋台特餐」都是由曾老師夫婦用當地、當季、當好的食材作為元素，用心烹煮，透過空間品牌與地方服務進行合作結盟，有利於地方服務產業共榮發展。

鄭朝方表示，綠洋台的品牌營運模式可以提供西區一級產業轉型做參考；西區產業模式可以不只是生產，應結合休閒及地方產業能讓更多年輕人願意回鄉發展。這樣一來，有機會留住西區人口，青銀共創，這將會使竹北西區在人口面及產業面，都能更有活力！這是他對振興西區未來重要的政策想法。

「綠洋台」主人曾國輝老師，也在建築物斜後方空地，規劃了朔月池、半月池、滿月池三個池子。曾國輝說明，從整地、掘渠丶挖池都是以永續環境意念造景，並且搭建了吸睛的木造地景裝置，可以用來釣魚、休憩，享受片刻的類水上船屋的悠閒時光。另外，引進池的水也設計透過池內生態循環，把循環、沉澱過後的水用於灌溉或引入魚池，讓每一分水都能夠充分利用，不造成土地多餘的負擔，同時也是親子親水設施跟往美打卡點。

鄭朝方說，西區傳產的轉型，一定要納入有別於傳統的思維，以環境友善與永續理念做核心，帶來生態教育與綠色經濟的可能。永續觀光的發展，也是他對於振興西區的重要理念。鄭朝方進一步說，他這個月提出的「三環三河環市大綠廊」旗艦型政見，就是會透過補強基礎建設，來引流人潮，發展永續觀光，伴隨未來為青創、新創與產業轉型的孵化、推進專案政策，一定能透過公私協力，打造真正的樂活城市。

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