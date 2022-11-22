鄭朝方提振興竹北西區政策 開箱秘境「綠陽台」

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鄭朝方表示，綠洋台的品牌營運模式可以提供西區一級產業轉型做參考；西區產業模式可以不只是生產，應結合休閒及地方產業能讓更多年輕人願意回鄉發展。這樣一來，有機會留住西區人口，青銀共創，這將會使竹北西區在人口面及產業面，都能更有活力！這是他對振興西區未來重要的政策想法。
「綠洋台」主人曾國輝老師，也在建築物斜後方空地，規劃了朔月池、半月池、滿月池三個池子。曾國輝說明，從整地、掘渠丶挖池都是以永續環境意念造景，並且搭建了吸睛的木造地景裝置，可以用來釣魚、休憩，享受片刻的類水上船屋的悠閒時光。另外，引進池的水也設計透過池內生態循環，把循環、沉澱過後的水用於灌溉或引入魚池，讓每一分水都能夠充分利用，不造成土地多餘的負擔，同時也是親子親水設施跟往美打卡點。
鄭朝方說，西區傳產的轉型，一定要納入有別於傳統的思維，以環境友善與永續理念做核心，帶來生態教育與綠色經濟的可能。永續觀光的發展，也是他對於振興西區的重要理念。鄭朝方進一步說，他這個月提出的「三環三河環市大綠廊」旗艦型政見，就是會透過補強基礎建設，來引流人潮，發展永續觀光，伴隨未來為青創、新創與產業轉型的孵化、推進專案政策，一定能透過公私協力，打造真正的樂活城市。