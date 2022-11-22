11月26日投票規定好複雜？注意事項一次看

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針對這次修憲門檻，開票結果必須同意票大於不同意票，且同意票數需超過965萬張以上才算通過。
投票日當天，選舉人必須攜帶「本人國民身分證、印章、投票通知單」，若無印章可用手印方式取代；當天開票程序採「領、領、圈、投」，即先領選舉票、再領公投票、圈票與投票方式進行，並先辦理選舉票開票，再辦理公投開票。
提醒民眾赴投票所時，必須佩戴口罩進入投票所，若經現場人員勸導仍不願佩戴，恐遭衛生局依照《傳染病防治法》開罰。另外，進入投票所時所佩戴口罩，不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語，違者可依《公職人員選舉罷免法》規定開罰。
選民要注意，考量疫情仍在不斷延燒中，且台灣仍尚未落實不在籍投票。據現行「5+n」居家照護規定，確診者需隔離5天，意即自11月21日起確診民眾，無法於11月26日外出投票；若事後經檢舉成立，違者可處新台幣20萬至200萬元。至於快篩陽性民眾，雖現行規定仍可出門投票，但不建議外出增加風險。
為確保民眾安全，中選會也將於投票日於各投票所設置「防疫專用投票區」，提供發燒、感冒與流感等疑似症狀民眾投票使用。
也要留意，投票日於投票所四周30公尺內外，若有妨害或擾亂投票行為，或妨害民眾行使投票權的不法行為，檢警司法機關可依刑法規定處理。此外，投完票後應盡速離開投票所，中選會提到若在投票所30公尺內外逗留或徘佪，或不時對前來投票民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」，選務機關會立即通知監察小組委員，請檢警司法機關列偵查重點對象。