鳳梨賭卡達贏球！下場慘到「買不起茶葉蛋」 怒取消機票
4年一次的世界盃足球賽昨（21）日開打，網紅鳳梨（吳泓逸）揪男星春風等人看球，還賭主辦國卡達會贏，沒想到卡達卻在首日就以0：2的成績敗給對手厄瓜多，讓鳳梨連發好幾個限動狂罵，最後比賽結束更欲哭無淚直呼：「現在正在吃泡麵…還買不起茶葉蛋…」
鳳梨昨（21）日在臉書貼文，表示自己原先以為卡達會贏，沒想到卡達竟成為世界盃開踢92年來，史上首支在開幕戰落敗的地主球隊，讓他強忍著淚水，露出一抹微笑直呼：「我很開心自己見證了這一幕…拍張照以示紀念…好開心自己成為見證人…然後我剛剛去買了五箱泡麵…現在正在吃泡麵…還買不起茶葉蛋…」。
鳳梨也透露，本來下個月要飛去卡達看決賽，「我已經把機票取消了…我的心已經被蹂躪到支離破碎了」，也幽默喊：「別說茶葉蛋…剛剛在全聯想說買些青江菜可以搭配泡麵…摸摸口袋僅存的六塊錢…又默默把那包青江菜放回去。」
貼文曝光後，網友紛紛笑瘋留言，「希望這次到結束，都可以說你押哪一隊，我就押對面就對了⋯你是一盞明燈」、「門將真的有夠鬧事」、「看來是輸不少喔」、「沒關係，難得可以看到超級富豪結屎臉也是不錯」、「跑著跑著口袋的錢都會不見」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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