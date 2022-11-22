遭爆成立假外資、和共軍有往來　鄭運鵬批看圖說故事

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在中國做生意的爭議持續延燒，無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶踢爆，鄭運鵬不只成立假外資向中國境內申請專利，更疑似和有共軍背景的表哥有生意往來。對此，鄭運鵬今（22）日表示，「候選人看圖說故事」，台灣不是申請專利的會員國，在申請過程裡面必須透過中國。
鄭運鵬今日上午與政策平台召集人林飛帆前往大園掃街，媒體詢問有候選人爆料說在中國經商時期有成立假外資公司，是在中國申請中國境內的專利，和之前說是申請世界專利被迫有這個程序說法有點不同，鄭運鵬表示，公司的經營都是公開資訊，他也都接受檢驗，看起來這些候選人就看圖說故事。在申請世界專利PCT的過程，包含國營事業也好，包含民間大企業也好，因為我們不是申請專利的會員國，在申請過程裡面就必須透過中國。
鄭運鵬表示，他看到的是，台灣在國際組織上面受到的打壓和困境，要想辦法去突破，給台灣相同對等的尊嚴，和平等的待遇。國民黨看到都是委曲求全，這是最不一樣的地方。
媒體問在中國四川有一位聲稱是鄭運鵬的陳姓表哥，昨天有批評他帶你賺人民幣，鄭運鵬表示。後來公司經營就不是他，過去在這段過程裡面會認識一些朋友，也會有應酬場合的見面。看圖說故事實在沒有意義，「把我說成跟解放軍和習近平有關係，抹紅對我來說實在是沒有意義的事情。」