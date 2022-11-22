六福村會玩！超商店員、外送員賺到　穿制服買門票打6折

我是廣告 請繼續往下閱讀
六福村主題遊樂園繼10月份萬聖墓碑鎮大獲好評後，不少堅守各崗位的服務業人員也好想玩，最「寵粉」的六福村順勢從即日起到明年1/2推出「超商＆外送員限定優惠」！凡穿著4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）以及3大外送平台（Uber Eats、Foodpanda、Lalamove）制服，在現場即可享有六福村門票599元優惠（原價999元，等於約6折），一票暢玩燈光美氣氛佳、溫馨浪漫的「旋轉木馬」；瞬間最高時速可達122公里，經典不敗、風靡亞洲的「笑傲飛鷹」，還有廣受青睞的國內最大海盜船-「大海盜」，設施擺盪時離地達七層樓高，三五好友一起玩、讓友情更加升溫。如果不敢搭乘刺激設施也可以搭乘猛獸巴士進入猛獸區，沿途可以參觀白老虎的新家、看孟加拉虎虎虎生風的模樣…等等。快叫在超商、外送平台服務的那位朋友帶你玩起來！
對此六福村業者透露享優惠2撇步，首先購票時必須穿上外送員以及超商店員制服讓票務人員看到才算，所以各位服務人員可千萬別害羞，大方穿起來！第二，入園玩樂時，業者表示可視個人情況穿著玩，或是若覺得害羞、不方便也可以脫下換上輕便衣物，以免把生財工具弄髒、弄壞就不好了。
麗寶樂園
繼線下實體旅展後，麗寶樂園線上旅展也廣受到全台民眾繼續熱烈支持。如今進入倒數階段，麗寶樂園推出限定倒數優惠大方送，11/24（四）最低折扣2.9折起優惠，超萌麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房一泊二食，限時快閃只要9,999元，住房再贈LINE FRIENDS玩偶2隻、驚喜大禮包1份；同樣是11/24上午12點至隔天中午12點還有限時快閃超殺價，包含雙人摩天輪券、密室逃脫+SUBWAY雙享套票外，本次強打住宿優惠，折扣下殺入住麗寶福容大飯店三天兩夜竟然不用萬元超殺價9,999元（原價28,960元），再贈送兩張總價值2,600元的饗樂券！
另外還有新商品在本次線上旅展登場，旅展才有的限定套票，帶你玩LINE FRIENDS摩天輪主題車廂，獨家價899元（原價1,350元）；天空之夢摩天輪LINE FRIENDS雙人搭乘套票旅展期間下訂享8.8折，只要799元(原價910元)就能指定喜愛的LINE FRIENDS明星角色車廂搭乘，購買超人氣明星組合更破天荒可擁有本季主打限量LINE FRIENDS明星紀念票卡。超多好康優惠只有這檔，錯過不再，現在就上官網才不會錯過任何資訊！