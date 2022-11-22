名家論壇》蕭徐行／拜習會升溫中　抗中保台暫失能

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受命訪華落實中美關係溝通渠道的美國國務卿布林肯表示，拜習會最重要的成果之一，就是確保開放並強化美中溝通管道，負責任地管理雙邊關係，確保競爭不會演變成衝突，以及試圖探索雙方合作領域；他的中國行就是延續此事，美中將討論具體時間，在未來幾周內討論議程。中國外長王毅則指出，「拜習會」開啟中美「搭建橋梁」進程，有助於兩國關係校準航向、重回正軌，是在元首層面為穩控關係、避免衝突採取的最重大行動，將深刻影響中美關係的走向，深刻影響國際格局的演變。王毅與布林肯兩位過去常針鋒相對的外交大臣降低了敵對氣勢，顯然將把中美關係重新回溫。
雖然美國國會的諸多國會議員仍把「抗中」作為美國重要議題，中國確實也是美國未來十年在國際上最大的競爭者與威脅；然而隨著「刻意」抗中的川普在這次期中選舉吃了敗仗，聲勢下滑，身為美國最高政策首腦的拜登向習近平展現溫情訴求與強調中美之間「競爭」與「合作」並行的態度，果然讓國際間抗中陰霾稍微散退，也讓籠罩在俄烏戰爭歹戲拖棚以及北韓屢屢挑釁的謎團中的國際社會，稍稍露出陽光，喘了一口氣。
這個月，全球最重要的國際會議，東南亞國協年會系列活動，G20首腦峰會與亞太經濟合作會年會都在東南亞舉行，隨著新冠疫情之後，習近平在國際社會的首次露面加上拜登總統親身來訪，國際活動目不暇給，元首外交令人眼花撩亂；這在俄烏戰爭後全球最大型的外交拜拜中，頗有讓世界和解之意。各國也趁此機會與中國政府熱絡互動往來，習近平也比拜登成為國際間最受歡迎領袖，過去一年的全球抗中氛圍就在拜登帶頭解凍下，逐漸鬆弛。
川普製造的台海緊張，一直到這個月期中選舉結束，共和黨選情不佳才暫時降溫。民主黨贏回參院，在眾院小輸，象徵川普的極端派不受美國選民青睞，美國選民不願意走極端，這可以說是拜登在高峰會跟習近平態度放軟的關鍵。拜登面對國內嚴峻的經濟情勢，俄烏戰爭的歹戲拖棚，以及世界氣候變遷的日益惡化，正搞得焦頭爛額。中國政府則在中共二十大後將展開一連串的人事改組以及政策熟成動作，繼之國台辦的改制與改組未定，暫時不會在明年春天以前對台灣採取太多動作。這段中美兩國各自有事之際，台灣就不會有事。
選戰進入最後五天，民進黨政府雖然屢屢訴求抗中保台，黨主席蔡英文透過網路社群號召「英粉」，盼年輕選票回流好攻下北台灣，然而民進候選人卻屢屢爆出與中國往來的歷史紀錄，讓一向擅於操作的抗中牌頓時受挫。加上台積電創辦人張忠謀近日以「中華台北」APEC代表的身分當面向中國國家主席習近平恭喜其20大的成功，綠營噤聲，陳時中更稱張是「禮儀客套話」；民進黨卻對於國民黨早先發賀電祝賀中國20大的電報大力批評，遭國民黨反批雙標。這都有損於民進黨自豪的反中保台牌。
國際間反中的鋒頭在轉向更可以從澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對於台加入CPTPP強調以「一中」為前提，且不正面支持台灣加入，這都說明中國在國際間的影響力與實質利益太大，讓過去幾年與中國多次公開叫罵的澳洲，態度轉向。更別說各國在月初的國際年會中積極排隊與習近平交流會面了。
中美關係未來的變化點應該還是在明年開始的美國總統大選競爭上，端賴拜登是否勝券在握，如果拜登選情穩定，美國打中國牌的機率不高，因為美國人真正在乎中美關係的選民不多；當然共和黨是誰會出線參選，將影響到抗中牌的使用度，那時台灣2024年的總統大選又會再次受到中美衝突面的牽連了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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