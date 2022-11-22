北投啟動車掃！賴清德、陳建仁現身挺　陳時中盼快樂勝選

▲陳時中自北投啟動車掃，雙副總統賴清德、陳建仁都到場站台，在地立委吳思瑤也著力甚深。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
▲陳時中自北投啟動車掃，雙副總統賴清德、陳建仁都到場站台，在地立委吳思瑤也著力甚深。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-22 10:27:16

選戰倒數4天，民進黨台北市長候選人陳時中今（22）日啟動12區大車掃，首站自北投區出發。車隊正式出發前，於北投後援會舉行「台北車掃中」出發記者會，記者會中，包含副總統賴清德、擔任競選主委的前副總統陳建仁、北投後援會長黃金舜、競選總幹事吳思瑤、士林北投5位市議員候選人都到場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會由吳思瑤主持，陳建仁、賴清德依序致詞，期盼市民最後幾天集中選票支持陳時中，若在路上遇到陳時中車隊，也熱情給予支持、陳時中則表示，選舉互相批評、指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。

▲陳時中在北投啟動車掃，賴清德到場打氣。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
▲陳時中在北投啟動車掃，賴清德到場打氣。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
陳建仁在記者會中首先致詞說，回想130天前，陳時中在霞海城隍廟宣布參選，自己就站在旁邊表示支持，現在再過4天，台北就要迎來改變機會，陳時中不再孤獨，星期天的「疼惜台北 為愛而走」遊行有15萬位台北市民一起遊行，現在越來越多人站出來給陳時中打氣、加油。

陳建仁也說，過去900多天陳時中努力帶領台灣度過百年大疫，這樣好的指揮官，未來擔任市政指揮官，是台北市民最盼望的。陳時中已有超過200項政見，包括交通、教育、文化、產業、住宅等，還有全齡照顧，對台北市政規劃有很好的進展，希望在未來這4天，大家再給陳時中更多支持。 

▲陳時中啟動車掃，首站由北投出發，陳建仁也上戰車陪同。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
▲陳時中啟動車掃，首站由北投出發，陳建仁也上戰車陪同。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
賴清德接續表示，台北市是首都，對外代表國家，在國內也是台灣第一個直轄市，是帶動台灣發展的重要力量。最好的台北市長，一定要有國際交流合作的經驗、全國性的行政經驗，也要能夠為這個城市的發展提出好的政見藍圖，具備這3個重要條件的候選人就是陳時中。

賴清德表示，陳時中是未來台北市的新好市長，敬請台北市民大力支持，希望這幾天車隊所到之處，父老鄉親都能給陳時中加油打氣，跟他揮手喊一聲加油，相信他會更有力量；最後幾天，大家也要拉票、固票、集中選票支持陳時中，一起打造台北市成為希望城市。

陳時中最後說，感謝賴清德一直以來到場支持，陳建仁在選舉過程中也盡力協助，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。

▲陳時中啟動車掃，支持者熱情回應。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
▲陳時中啟動車掃，支持者熱情回應。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）

巷仔內／守北3城！蔡、蘇加持地方政績　綠營選情不悲觀

打臉蔣萬安！蔣團隊發言人不挺18歲公民權　綠斥兩面手法

湧6千人！余天回新竹挺沈慧虹　蘇貞昌背書：她非嬌嬌女

昨晚才站台　蔡英文今早再挺陳時中：堅守主權的好市長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀