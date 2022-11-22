北投啟動車掃！賴清德、陳建仁現身挺　陳時中盼快樂勝選

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陳建仁在記者會中首先致詞說，回想130天前，陳時中在霞海城隍廟宣布參選，自己就站在旁邊表示支持，現在再過4天，台北就要迎來改變機會，陳時中不再孤獨，星期天的「疼惜台北 為愛而走」遊行有15萬位台北市民一起遊行，現在越來越多人站出來給陳時中打氣、加油。
陳建仁也說，過去900多天陳時中努力帶領台灣度過百年大疫，這樣好的指揮官，未來擔任市政指揮官，是台北市民最盼望的。陳時中已有超過200項政見，包括交通、教育、文化、產業、住宅等，還有全齡照顧，對台北市政規劃有很好的進展，希望在未來這4天，大家再給陳時中更多支持。
賴清德接續表示，台北市是首都，對外代表國家，在國內也是台灣第一個直轄市，是帶動台灣發展的重要力量。最好的台北市長，一定要有國際交流合作的經驗、全國性的行政經驗，也要能夠為這個城市的發展提出好的政見藍圖，具備這3個重要條件的候選人就是陳時中。
賴清德表示，陳時中是未來台北市的新好市長，敬請台北市民大力支持，希望這幾天車隊所到之處，父老鄉親都能給陳時中加油打氣，跟他揮手喊一聲加油，相信他會更有力量；最後幾天，大家也要拉票、固票、集中選票支持陳時中，一起打造台北市成為希望城市。
陳時中最後說，感謝賴清德一直以來到場支持，陳建仁在選舉過程中也盡力協助，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。