下面大包假的？汪小菲狂轟大S 陳沂丟「致命問題」酸爆
台灣女星大S與前夫汪小菲的離婚議題近期又浮上檯面，汪小菲在微博接連發了好幾條貼文怒罵大S全家，甚至連小s都被點名，還貼出過去一年支出的帳單，怒喊「不想再給這個家付電費了！」對此，網紅陳沂忍不住開酸汪小菲：「完全小家子氣的男人，跟他名字一樣，『小』！！」
陳沂在臉書上貼文，表示大S依照離婚協議向汪小菲請求分割財產，沒想到汪小菲突然暴走，在微博上接連發文攻擊S家，從徐媽媽到小s都被點名，接著還計較到電費，讓陳沂開酸：「床墊是他出的錢都要說，完全小家子氣的男人，跟他名字一樣，『小』！！」甚至直言：「都開始懷疑幸福三重奏裡的那一大包也是假的了。」
陳沂透露，汪小菲還嗆聲要來台灣和S家正面對決，讓她相當期待屆時會上演什麼戲碼，笑喊：「首先，他要可以入境吧？」
貼文曝光後，網友紛紛直搖頭留言，「離婚協議不就是白紙黑字嗎？都簽了就是要遵守啊」、「我要是汪就找律師要求重新協議」、「改名汪小氣好了」、「汪小菲完全小家子氣到一個不行」、「沒品沒風度的男人」、「一直出來送頭，讓大家覺得大s離的好，這前夫家也蠻奇葩的」、「他完全就是爆氣媽寶男的最佳範本」、「情緒管理超差的媽寶」、「原來又是個沒有契約精神的法盲」。（編輯：賴禹妡）