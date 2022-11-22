企業預期年終創9年新高　國人年均薪達67.7萬元

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2022年整體年終上，95.9%企業預期有年終，平均1.33個月，創9年來新高，比2021年多0.23個月、約增7天工資。2022年產業年終，以金融業2.07個月，12年來蟬聯11年冠軍，其次是半導體1.78個月、營建業1.68個月。住宿餐飲業平均僅0.85個月吊車尾，不過，已比去年增加0.35個月，逐步走出疫情陰霾。
花梓馨分析，截至目前，104人力銀行全站仍高達100萬個工作機會，年增幅達17%，企業缺工、人才難尋，加上科技業上半年表現強勢，通膨高漲，10月消費者物價指數年增率2.72%，企業加薪留人留心，推動整體平均年薪成長。
在平均年薪方面，半導體以96.9萬元七連霸之姿穩居高薪龍頭，其次是電信及通訊業84.1萬元、電腦及消費性電子製造業82萬元、軟體網路業81.1萬元、光電及光學業79萬元。花梓馨指出，半導體已連續3至5年大多頭，產業獲利底子深厚，即便今年第二季開始出現晶片過剩的雜音，但人才難尋的議題始終存在，跨國跨業搶才壓力甚深，平均年薪仍笑傲其他產業。倒是金融業今年面臨台股交易量年減約31%、防疫理賠險衝擊，金融業年薪減降7.9%，電子零組件業受到出現衰退的影響，年薪微降2.6%，營建業則因升息導致房市降溫，年薪也短少1.9%。
花梓馨表示，由於就業市場事求人，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升，預期月數攀新高的主因。
各產業表現，年終前三高依序為金融業2.07個月，12年11連霸，半導體業1.78個月，營建業1.68個月。最現較弱的是住宿餐飲業，10.9%沒有年終，89.1%的住宿餐飲餐有年終，平均發放0.85個月，居各產業之末，不過，與去年相比已略有好轉。去年同期的調查，24.7%的住宿餐飲業沒有發放年終，有發年終的企業平均發0.5個月，住宿餐飲業今年已逐步走出疫情陰霾。