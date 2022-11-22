名家論壇》單厚之／國民黨丟包林耕仁

▲在林耕仁被邊緣化的同時，國民黨中央也同樣被架空、被邊緣化。（圖／林耕仁辦公室提供）
▲在林耕仁被邊緣化的同時，國民黨中央也同樣被架空、被邊緣化。（圖／林耕仁辦公室提供）

文／單厚之

2022-11-22 10:43:25

國民黨籍的新竹市議會副議長余邦彥上週六（19日）率多名里長出席高虹安造勢晚會，引發「藍白合」的聯想；余邦彥今（21）日又在臉書上發文公開表態支持高虹安、下架民進黨。國民黨在新竹市「棄林保高」，顯然已經是現在進行式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在國民黨所有提名縣市長中，新竹市的模式獨一無二的。新竹市議會早在去年就自辦縣市長初選民調，最終由林耕仁勝出。新竹市議長兼市黨部主委許修睿就一直拿著這份初選的結果向黨中央爭取，但國民黨中央認為林耕仁的形象太過「local」，遲遲不肯點頭，直到苗栗提名導致分裂，才勉為其難接受許修睿的提議。許修睿和余邦彥也分別出任林耕仁競選總部主委和後援會總會長。

林耕仁和國民黨議員們的強項是陸戰，林耕仁競選初期也幾乎完全放棄空戰，任由高虹安和沈慧虹兩人捉對廝殺，即便是林智堅的「論文門」和「球場門」最熱的時候，林耕仁的攻擊也很有限。

高虹安因為論文抄襲案和資策會事件，聲勢被民進黨越打越高，就連朱立倫、蔣萬安、謝國樑、盧秀燕都發聲力挺、指責民進黨，但林耕仁卻束手無策。直到很晚才開始有一些空戰、攻擊的動作。這或許就是余邦彥臉書所說的「決策嚴重問題和錯誤」。

林耕仁唯一成功的空戰，就是打高虹安的男友涉嫌詐領助理費，把高虹安打得左支右絀。雖然許修睿和前市長林政則出面踩煞車，但高虹安的「助理門」卻越演越烈，嚴重傷害高虹安原本清新的形象。

偏偏高虹安又譏諷林耕仁「幾乎沒當選機率」，柯文哲還加碼要林耕仁「不要演過頭」。即便藍營基層棄保的氛圍濃厚，但藍軍檯面上的政治人物，卻再沒有不挺林耕仁的理由，否則就是唾面自乾、毫無黨格可言，即便一些比較活躍的台北市議員，也不再出現稱讚高虹安的言論。而高虹安上館長節目時譏諷馬英九的「死亡之握」，更是引起藍軍不小的反感，隔天快速道歉止血。

選舉倒數計時，新竹市的勝負已經成為「助理門」與「討厭民進黨」之戰，哪一個氛圍佔上風，就決定選舉的結果。新竹地方18日突然傳出一份許修睿力挺高虹安的文章，嚴重衝擊林耕仁的選情，許修睿在隔了好幾個小時才透過黨部否認，至今也不曾和林耕仁同台。

不僅余邦彥19日晚間參加高虹安的造勢晚會，當天下午，高虹安還和新竹縣長楊文科、國民黨竹北市長候選人林為洲、新竹市立委鄭正鈐排排坐觀看新竹攻城獅主場開幕戰，要贏造藍白一家親的態勢十分明顯。

林耕仁和苗栗謝福弘的當選機率看似都不高，國民黨中央也沒有非要力挺兩人，搞到兩敗俱傷的理由。但新竹地方如此毫不遮掩的發動棄保，大喇喇的丟包林耕仁，也讓國民黨臉上無光、黨格蕩然無存。新竹彷彿變成了國民黨的「租界」，一切都由地方人士說了算，要提名就提名、要棄保就棄保，黨中央根本無從置諱。

選戰瞬息萬變，藍軍地方大動作的棄保，引發各界的熱議，也蓋過了外界對「助理門」的討論。這樣的情況或許是高虹安、藍軍地方政客、藍軍支持者樂見的，但在林耕仁被邊緣化的同時，國民黨中央也同樣被架空、被邊緣化。如果為了勝選可以隨時背棄同志、不要黨格，國民黨才是這場選舉最大的輸家。


●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》蕭徐行／拜習會升溫中　抗中保台暫失能

名家論壇》鄭仲嵐／習近平的帝王學vs.李克強的謝幕

名家論壇》鄭仲嵐／張忠謀在亂世中穩定陣腳

名家論壇》朱駿／王毅的說明　曝露中共沒畫成紅線的劣勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀