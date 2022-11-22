名家論壇》單厚之／國民黨丟包林耕仁

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林耕仁和國民黨議員們的強項是陸戰，林耕仁競選初期也幾乎完全放棄空戰，任由高虹安和沈慧虹兩人捉對廝殺，即便是林智堅的「論文門」和「球場門」最熱的時候，林耕仁的攻擊也很有限。
高虹安因為論文抄襲案和資策會事件，聲勢被民進黨越打越高，就連朱立倫、蔣萬安、謝國樑、盧秀燕都發聲力挺、指責民進黨，但林耕仁卻束手無策。直到很晚才開始有一些空戰、攻擊的動作。這或許就是余邦彥臉書所說的「決策嚴重問題和錯誤」。
林耕仁唯一成功的空戰，就是打高虹安的男友涉嫌詐領助理費，把高虹安打得左支右絀。雖然許修睿和前市長林政則出面踩煞車，但高虹安的「助理門」卻越演越烈，嚴重傷害高虹安原本清新的形象。
偏偏高虹安又譏諷林耕仁「幾乎沒當選機率」，柯文哲還加碼要林耕仁「不要演過頭」。即便藍營基層棄保的氛圍濃厚，但藍軍檯面上的政治人物，卻再沒有不挺林耕仁的理由，否則就是唾面自乾、毫無黨格可言，即便一些比較活躍的台北市議員，也不再出現稱讚高虹安的言論。而高虹安上館長節目時譏諷馬英九的「死亡之握」，更是引起藍軍不小的反感，隔天快速道歉止血。
選舉倒數計時，新竹市的勝負已經成為「助理門」與「討厭民進黨」之戰，哪一個氛圍佔上風，就決定選舉的結果。新竹地方18日突然傳出一份許修睿力挺高虹安的文章，嚴重衝擊林耕仁的選情，許修睿在隔了好幾個小時才透過黨部否認，至今也不曾和林耕仁同台。
不僅余邦彥19日晚間參加高虹安的造勢晚會，當天下午，高虹安還和新竹縣長楊文科、國民黨竹北市長候選人林為洲、新竹市立委鄭正鈐排排坐觀看新竹攻城獅主場開幕戰，要贏造藍白一家親的態勢十分明顯。
林耕仁和苗栗謝福弘的當選機率看似都不高，國民黨中央也沒有非要力挺兩人，搞到兩敗俱傷的理由。但新竹地方如此毫不遮掩的發動棄保，大喇喇的丟包林耕仁，也讓國民黨臉上無光、黨格蕩然無存。新竹彷彿變成了國民黨的「租界」，一切都由地方人士說了算，要提名就提名、要棄保就棄保，黨中央根本無從置諱。
選戰瞬息萬變，藍軍地方大動作的棄保，引發各界的熱議，也蓋過了外界對「助理門」的討論。這樣的情況或許是高虹安、藍軍地方政客、藍軍支持者樂見的，但在林耕仁被邊緣化的同時，國民黨中央也同樣被架空、被邊緣化。如果為了勝選可以隨時背棄同志、不要黨格，國民黨才是這場選舉最大的輸家。
●作者：單厚之／資深媒體人
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