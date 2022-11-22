每年3000人死於口腔癌　醫曝3大狀況快就醫

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在天氣冷的時候，部分民眾認為嚼檳榔可以禦寒，國健署長吳昭軍呼籲，天氣逐漸變冷，民眾可添加衣物、喝溫水或使用暖暖包來保暖，千萬不要選擇以嚼檳榔禦寒。
另外，吳昭軍提醒，嚼檳榔與吸菸都是導致口腔癌的高風險行為，有嚼檳榔或吸菸的朋友要定期安排口腔黏膜檢查，並注意黏膜的變化，早期發現與治療。
台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕醫院總院癌症中心主任呂宜興強調，檳榔除了容易造成口腔癌還會引起氣喘加劇、誘發心律不整、心肌梗塞、肝硬化、孕婦早產、還會造成鈣、鹼中毒，影響腎臟功能。
呂宜興透露，有些病患會以為口腔潰瘍是吃東西時不小心咬到、假牙問題或是被檳榔渣扎到甚至是鴕鳥心態，且近年來戴口罩容易讓民眾忽視小症狀，但若有同一地方連續發生口腔黏膜潰瘍、潰瘍連續2至4週沒有癒合、嘴巴張不開、張口上排牙齒與下排牙齒距離小於5公分時，就要盡速就醫檢查。
國健署癌症防治組長林莉茹指出，國際癌症研究機構於今年10月發布預防措施實證效果，戒除檳榔能有效預防口腔癌，研究一致指出，隨著戒除時間的增加，罹患口腔癌前病變及口腔癌的風險將逐漸降低，戒除檳榔後，每年口腔癌風險可降低2.3%至6.7%，戒檳榔10年後，風險則可降低17%至51%；戒菸後，4年內口腔癌風險下降35%，戒菸20年後，罹患口腔癌風險即接近不吸菸者。
林莉茹說明，口腔黏膜經檳榔的粗纖維長期摩擦，加上檳榔汁液中致癌物如檳榔鹼等成分不斷刺激，就容易造成口腔黏膜細胞癌化形成口腔癌。為了自身健康及家人幸福著想，建議儘速戒除嚼檳榔習慣。
林莉茹也提供三招戒除檳榔的方法，在無聊想嚼或需要保暖時，可善用替代品，如新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等，或刷牙保持口中清爽的感覺，都可以降低嚼檳榔的慾望；天冷時，多加衣物保暖、喝溫水或溫熱飲等有助身體暖和及放鬆心情。
若是想提神或專注時，林莉茹分享，身體疲累時，充分的放鬆休息是必要的，培養運動習慣，也有助於消除疲勞、提升體力與專注力，至於遇到友人邀請嚼檳榔時：善用拒檳技巧，如轉移話題、反復說不，或是自我解嘲家教嚴厲等，都是不失禮的拒檳好方法。
林莉茹強調，口腔癌是可以預防的癌症，最佳方式是不使用檳榔、菸品等有害健康的物質；已有嚼檳榔或吸菸習慣者，請儘速戒除嚼檳榔、吸菸行為，就可以持續降低罹癌風險，研究證實定期接受口腔黏膜檢查，可降低21%晚期口腔癌發生及26%死亡風險，更增添一分保障。
林莉茹提到，政府免費提供30歲（含）以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，符合資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。