高虹安質疑市政　沈慧虹一一打臉：沒生活在新竹當然不熟

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針對社會住宅議題，沈慧虹表示，全台非六都縣市因財政規模，沒有能力自行興建社會住宅，都需要依靠中央住都中心共同興建，截至111年10月31日全台統計，非六都僅49戶社會住宅興建完成，這是地方財政的現實情況。前市長林智堅上任後，團隊積極找尋用地並與住都中心合作，現有1座社宅中雅安居(640戶)已經開工，另外3處包含建功安居(約740戶) 、金城安居(約930戶)和建功高中南側都更案(約200戶)，皆已陸續規劃、辦理招標作業中，預計共興建2510戶社會住宅。高虹安不夠熟悉市政，也對這些改變視而不見，這就是不專業。
沈慧虹表示，汚水下水道建置不能只看接管率，要看結構性原因。過去在國民黨前兩任市長任內沒有做基礎建設，關埔地區、人口發展地區未規劃汚水下水道幹管，沒有幹管如何接管？這就是高虹安對市政的不了解。所以林智堅、沈慧虹過去7年多這幾年積極推動關東區次幹管建設，這也是提升接管率最務實的方式，透過次幹管建設完成，後續搭配用戶接管（周邊高樓大廈），一次性的接管數百、數千戶。今年底也會完成關東區域用戶接管調查設計作業，向中央爭取經費，預計113年可以開始施工，進行用戶接管。
針對通學步道，沈慧虹表示，這8年市府團隊已完成55公里的人行道改善，改變城市的面貌與生活，未來會繼續執行，高虹安過去沒有在新竹生活，她的說法不僅代表不熟悉新竹，也代表她不熟悉市政，妄想可以一步登天。沈慧虹強調，市政進步沒有終點，應一步一腳印，務實往前走。