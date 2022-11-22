辣模女兒現身記者會成「嬌點」　盼徐定禎翻轉苗栗

▲徐定禎愛女里唯（左一）出席記者會向苗栗子弟喊話返鄉投票。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.22）
▲徐定禎愛女里唯（左一）出席記者會向苗栗子弟喊話返鄉投票。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.22）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-22 11:02:522022-11-22 11:06:06

選前倒數4天，民進黨立院黨團總召柯建銘、立委林昶佐、賴品妤、苗栗縣議員曾玟學與苗栗縣長候選人徐定禎女兒里唯，今（22）日一同召開「翻轉苗栗　禎心相挺」記者會，公布不分黨派支持徐定禎影片，柯建銘強調，這次選舉是改變苗栗的轉捩點、也是台灣民主的重要時刻，1126將要改寫台灣民主政治最璀璨的一頁。

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▲里唯出席記者會替父親拉票，成為記者會「嬌點」。（（圖／記者陳威叡攝，2022.11.22）
▲里唯出席記者會替父親拉票，成為記者會「嬌點」。（（圖／記者陳威叡攝，2022.11.22）
曾玟學指出，青年世代散布在台灣各地打拚，深知行政權就是終結地方派系與黑金的最好方式，看著台北市長柯文哲施政8年，這次要支持鍾東錦，賴品妤對抗新北市長侯友宜，黃捷對抗高雄市前市長韓國瑜等，都深知地方要帶來改變，就要集中支持徐定禎翻轉苗栗，拿到行政權。

林昶佐則說，過去幾個月來，包括台北的朋友都同樣感受到，除了自己居住的城市外，也開始關注苗栗，不只是鍾東錦那些匪夷所思的新聞，還包括大家認為不可能改變的事情就要發生了。

林昶佐指出，過去到苗栗輔選都沒有這次感受如此強烈，就連計程車運將認出他後，開始主動提及這次苗栗可以改變，從不敢想到現在敢說，接下來就要讓他實現，關鍵時刻勢必要集中選票，努力讓他成真。

賴品妤說，這次苗栗縣長選舉對台灣民主政治史而言，具有重要指標與意義，國民黨在地方一黨獨大，造成苗栗財政負擔，黑金勢力肆無忌憚與福利縮水，她將徐定禎比喻為「苗栗唐吉軻德」，對土地有愛為家鄉打拼， 苗栗渴望改變，如今民心思變，青年世代是關鍵的力量、改變的力量。

柯建銘說，自己身為徐定禎競總主委，是光榮也是責任，自己過去到苗栗輔選都覺得很無奈，因為無法撼動選民，而這次有機會參與翻轉苗栗，有機會參與這一刻，這是一輩子的光榮。

柯建銘指出，這次苗栗選舉代表2個意義，不是苗栗改變，更是選舉歷史上的重要轉戾點，強調這場選舉開始起風了，苗栗歷史時刻，將要改寫台灣民主政治上最璀璨的一頁。

柯建銘更向里唯說，務必要向父親轉達，選上後自己將作為苗栗縣政府台北連絡處主任，立委羅致政則是副主任，這代表民進黨要當徐定禎的後盾，中央地方合作，徹底翻轉苗栗。

徐定禎模特兒女兒里唯今日也特別出席記者會，化身父親的「最強分身」向青年世代喊話，表示苗栗真的需要改變，拜託大家1126一定要出來投票。

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