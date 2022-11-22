辣模女兒現身記者會成「嬌點」　盼徐定禎翻轉苗栗

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林昶佐則說，過去幾個月來，包括台北的朋友都同樣感受到，除了自己居住的城市外，也開始關注苗栗，不只是鍾東錦那些匪夷所思的新聞，還包括大家認為不可能改變的事情就要發生了。
林昶佐指出，過去到苗栗輔選都沒有這次感受如此強烈，就連計程車運將認出他後，開始主動提及這次苗栗可以改變，從不敢想到現在敢說，接下來就要讓他實現，關鍵時刻勢必要集中選票，努力讓他成真。
賴品妤說，這次苗栗縣長選舉對台灣民主政治史而言，具有重要指標與意義，國民黨在地方一黨獨大，造成苗栗財政負擔，黑金勢力肆無忌憚與福利縮水，她將徐定禎比喻為「苗栗唐吉軻德」，對土地有愛為家鄉打拼， 苗栗渴望改變，如今民心思變，青年世代是關鍵的力量、改變的力量。
柯建銘說，自己身為徐定禎競總主委，是光榮也是責任，自己過去到苗栗輔選都覺得很無奈，因為無法撼動選民，而這次有機會參與翻轉苗栗，有機會參與這一刻，這是一輩子的光榮。
柯建銘指出，這次苗栗選舉代表2個意義，不是苗栗改變，更是選舉歷史上的重要轉戾點，強調這場選舉開始起風了，苗栗歷史時刻，將要改寫台灣民主政治上最璀璨的一頁。
柯建銘更向里唯說，務必要向父親轉達，選上後自己將作為苗栗縣政府台北連絡處主任，立委羅致政則是副主任，這代表民進黨要當徐定禎的後盾，中央地方合作，徹底翻轉苗栗。
徐定禎模特兒女兒里唯今日也特別出席記者會，化身父親的「最強分身」向青年世代喊話，表示苗栗真的需要改變，拜託大家1126一定要出來投票。