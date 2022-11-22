籲集中選票！徐定禎：投給會贏的才能撕下「苗栗國」標籤
民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（22）日發表第四波競選文宣，訴求集中選票、改變苗栗，也預告本週四將在頭份建國夜市舉辦「集中選票 迎向新苗栗」萬人團結之夜。徐定禎表示，第四波文宣已經開始發送，他要誠懇地拜託鄉親，為了下一代，為了苗栗的發展，一起勇敢站出來，讓苗栗換人換黨做做看，交給他讓苗栗終結地方黑金、打破派系黑箱、擺脫財政黑洞，給苗栗孩子更好的未來。
徐定禎提到，投入選戰後，聽到許多鄉親表達對於苗栗未來的憂慮，擔心苗栗的下一代在黑金統治下無法有好的成長環境。在糟糕的人統治下，苗栗負債累累、建設停滯、福利縮水，種種弊端都指向同一個病根，就是苗栗被黑金勢力把持，這72年來沒有政黨輪替，縣府不受監督與制衡，最終破產連公務員薪水都發不出來。
徐定禎批評，黑金勢力靠著踐踏苗栗土地發財，鄉親敢怒不敢言，卻促成苗栗民心思變。他強調，這場選戰不是藍綠之爭，而是黑白是非之爭。今年選舉請大家站出來，團結改變的力量，用手中的一票拒絕黑道，守護家鄉，支持會贏的人。
徐定禎承諾，當選後不但會挖掘真相徹查黑金，更要以最快速度落實政見，攜手中央展開大合作大建設。距離投票日最後4天，徐定禎號召苗栗鄉親11月24日到頭份建國夜市參加萬人大會師，團結走完最後一哩路，一起撕掉「苗栗國」標籤，迎接「新苗栗」的到來。