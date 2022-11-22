選戰倒數！全教總提教育政見　公布支持的縣市長候選人

▲全教總日前提出教育政見，今（22）日公布支持這些政見的縣市長候選人名單。（圖／全教總提供）
▲全教總日前提出教育政見，今（22）日公布支持這些政見的縣市長候選人名單。（圖／全教總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-22 11:32:49

全教總日前提出10大教育政見，並進一步以「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」為指標，檢視縣市長候選人政見，今（22）日公布名單，完全支持的有18縣市、45位候選人，在六都部分，包括台北市陳時中、黃珊珊、蔣萬安；新北市林佳龍、侯友宜；桃園市張善政、鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶；台中市蔡其昌；高雄市柯志恩、陳其邁等。台南市黃偉哲、謝龍介則是完全未列為政見。

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2022地方選舉進入最後一周，為促使朝野政黨與候選人關注國民教育，提出進步教育政策，全教總特別提出「依法寬列教育經費」、「落實行政減量，回歸教育本質」、「保障代理教師基本權益」、「降低員額管控、合理化員額應納編」、「關注私中就學管道，杜絕違法考試選才」、「改善工作環境，確保特教品質」、「提供學校教師一般健康檢查補助」、「降低幼教師生比，教育品質再精進」、「友善教保工作環境，提高幼教工作者待遇」、「改善硬體環境設施，打造優質幼托場域」等10項教育政見。

全教總認為選舉應回歸政見主軸，聚焦重大政策的討論，並進一步以「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」為指標，檢視主要縣市長候選人的教育政見，經調查詢問，在22個縣58位候選人中，有18縣市、45位候選人完全支持；5縣市、6位候選人部分支持；2縣市、5位候選人完全未列為政見；雲林縣張麗善、劉建國則未回傳政見。

全教總指出，包括台中市盧秀燕、苗栗縣鍾東錦、南投縣許淑華、屏東縣蘇清泉、台東縣劉櫂豪和饒慶玲，皆為「部分支持」，是指已有執行相關教育政策，但尚未達成目標，未來4年應該可以逐步落實。並點名台南市黃偉哲、謝龍介，澎湖縣的陳光復、葉竹林、賴峰偉等5位候選人，完全未將3大檢視指標納入政見。

全教總理事長侯俊良表示，「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」均為國教現場關切且攸關教育品質的重要政策，其中，落實行政減量，減輕教師壓力，已成為各界共識；「保障代理教師基本權益」方面，嘉義市與金門縣已率先完成；至於「降低幼教師生比」，在金門縣首先落實之後，台北市已進行試辦，教育部也承諾將朝多軌、逐年調降的方式達成幼教「師生比1：12」的政策目標。

全教總期許各級政府重視教育施政，選後有更多縣市逐步落實優質政見，全教總將於選後啟動監督機制，要求當選人逐步落實政見、兌現承諾，以提升教育品質。

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