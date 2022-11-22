街頭掛「雙贏」看板 藍營喊票投侯友宜、讓林佳龍入閣
針對民進黨新北市長候選人林佳龍日前批評新北沒有重大建設，新北市政府不但發文回擊與澄清外，新北市議員葉元之及議員候選人呂家愷今（22）日更是在新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會，列舉新北各項建設，並指新北各地已經掛起「雙贏」看板，希望不論藍綠支持者，都要票投侯友宜，讓好好做事的人繼續為新北服務，也讓林佳龍敗選後如願入閣當官，達到「雙贏」目的。
呂家愷表示，自己的選區內有新北美術館、三重有熊猴森樂園、林佳龍競總旁邊有府中雙城及耶誕城、新店有安坑輕軌、三重有新北第二行政中心、蘆洲有鴨母港溝整治及蘆南蘆北重劃區，如此多的重大建設，難道林佳龍連跑行程空檔也不會查資料，希望林佳龍說到做到，公開道歉。
葉元之說到，新北各地掛起看板「票投侯友宜，讓林佳龍入閣，這才是雙贏」，強調喜歡侯友宜請繼續投給侯友宜，讓好好做事的人繼續為新北服務，喜歡林佳龍也要票投侯友宜，這樣才可以讓林佳龍入閣當官，達到雙贏。
葉元之批評，林佳龍台中市任內做得天怒人怨，被選民以21萬票差距死當，擔任交通部長又出包下台，現在喊說要「新北大翻新」，但不好好選舉，只會操作政治議題，但令人好奇的是，總統蔡英文到底跟林佳龍談了什麼條件？才讓林佳龍說了24次不選新北後又急轉彎跑到新北來，令人納悶。