印尼強震162死、326傷 外交部：未接獲台僑傷亡通報
印尼西爪哇省展玉縣(Cianjur)西南方於昨日下午發生規模5.6地震，目前已造成當地至少162人死亡、數百人受傷。外交部今（22）日表示，目前未接獲台僑或我國人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬也均平安。
外交部表示，印尼西爪哇省展玉縣(Cianjur)西南方發生規模5.6地震，造成多棟建築物毀損、部分道路因土石流中斷，目前印尼尚未發布海嘯警報。外交部長吳釗燮在獲知地震災情後，立即請亞東太平洋司司長周民淦大使致電駐台北印尼經濟貿易代表處，代表我國政府與人民對印尼地震造成的傷亡與損失，表達我方的誠摯慰問與關心；駐台北印尼經濟貿易代表處對我方的關心表達感謝。
外交部表示，根據我國駐印尼代表處在第一時間掌握的消息，目前未接獲台僑或我國人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬也均平安。我國駐印尼代表處將持續瞭解地震相關災情與需要，並高度留意是否有我國人受到波及，隨時通報。
外交部呼籲在當地從事商旅活動的國人提高警覺，注意自身安全，如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：+62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680；或加入急難救助 LINE 帳號：Taiwan119；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時的協助