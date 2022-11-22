購入5萬冊東南亞圖書　中市圖助新住民解鄉愁

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中市圖指出，經詢多方專家學者意見，選購新住民及移工感興趣的主題圖書，包括美食、偵探、小說、散文及不同地域的民間故事等，特別典藏推理天后阿嘉莎.克莉絲蒂的偵探小說、賈伯斯和巴菲特等名人成功學，還有電腦學習書及有關社群媒體、YouTube、IG經營等工具教學書，另也增購最受親子族群喜愛的繪本及認知學習童書等，讓新二代子女透過閱讀瞭解家鄉文化。
「圖書館真是太棒了，提供很多可以讀得書，新住民姐妹們可以多善加利用」，日前應邀參與「真人圖書館．帶你看世界」活動的泰國籍新住民姐妹張郁馨，娓娓道來如何學會中文，甚至從在圖書室說故事到國小當老師的歷程，並和讀者分享母國的風俗民情。她感動地說，在圖書館看到豐富的母國圖書，真切感受到台灣是很友善的國家，也透過閱讀不斷學習，以融入她人生的第二故鄉。
推動閱讀零距離，中市圖也積極拓展多元閱讀觸角，主動將書籍送至移工宿舍等據點，讓移工享受便捷的圖書館服務。今年中市圖更進一步與台中潭子科技產業園區合作，在園區內的診所候診區設置閱讀角，提供越南、泰國、菲律賓3種語文超過百冊以上圖書，主題包括文學、美食、商業財管等，同時也定期更換圖書，深受移工朋友歡迎。
中市圖說明，「真人圖書館．帶你看世界」系列活動，在11月19日於豐原分館邀請緬甸新住民楊采瀅老師，分享緬甸地理位置與民族傳統服飾、街景、飲食小吃；12月3日於中區資源中心，則由柬埔寨新住民春淑女老師分享柬埔寨的小童玩與美麗的傳統服飾，歡迎民眾踴閱參與。此外，今年台中閱讀節也正在台中市各區圖書館舉行，更多活動訊息可至中市圖官網或臉書粉絲專頁查詢。