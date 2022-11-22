培育新住民導覽員　遊台中大甲

大甲媽祖、奶油酥餅和藺草是台中大甲的三寶，不但是觀光旅遊景點和名產，背後還蘊含女性的生命經驗和故事。台中市政府社會局委託弘毓基金會承接大甲婦女及新住民培力中心，在上個月底舉辦第三梯次「大甲．女子路」，由培力的女性導覽員帶路，從大甲火車站啟程，品嚐美食小吃，走訪大甲知名景點，進行不一樣的性平微旅行；活動免費，還有最後兩梯次，歡迎有興趣的民眾把握機會。
記者賴正琳／綜合報導
社會局說明，「大甲．女子路」在歷史脈絡與在地特色融入性平概念，例如鎮瀾宮的三對石獅子，便能看出性別平權的變遷；奶油酥餅是大甲傳統的喜餅，和女性有深刻的連結；過去藺草產業興盛的年代，女性地位高於男性，因此有「人重生女不重男」的歌謠；林氏貞節牌坊紀念的林春，相傳屢次成功求雨解救居民，展現女性的韌力與智慧。
社會局指出，為推動「大甲．女子路」，大甲婦女及新住民培力中心特別培力17位中高齡女性導覽員，最後有6位通過，與熱愛大甲的在地人共同規劃行程，其中，阿玲參加導覽員培訓後，開始發掘日常生活中的性平；阿麗原本缺乏自信，在夥伴鼓勵下嘗試導覽，發現自己也能做得到。參訪民眾也稱讚導覽員解說詳盡，不時穿插自身經驗非常有趣，讓他們更認識大甲的在地文化。
大甲婦女及新住民培力中心表示，女性導覽員所刻劃的性平經驗，像是徐徐的涼風，溫柔地吹入每個人的心中，讓來到大甲的旅人，不僅僅留存拜拜的記憶，而是有更多大甲在地女性的故事深印腦海。