機油罐會印使用期限？網友經驗大不同 油品總代理解答了
買機油到底會不會有製造日期？Mobile01有網友討論在網購平台上買了機油，因為瓶身沒有標示日期，進一步的詢問賣家，賣家表示沒有任何品牌有標示保存期限，讓原Po文者覺得很疑惑，查看手邊之前別家買的機油都有日期，於是提供照片給賣家，就被已讀不回。此文引發不少網友討論，《NOWnews今日新聞》實際去電詢問油品的台灣代理商，原來油品進口來台都會有「製造日期」，但台灣上架必須要有中文化標示，因此建議大家購買機油還是選擇大的網購平台或實體汽車百貨，保障相對較高。
有購買經驗網友表示「只會標示保存期限，很多品牌都這樣。」同樣在網拍上買的網友則回應說，「在網路上用過很多品牌，只有看到生產批號，沒有看過保存期限，有些甚至瓶口還沒封膜。」但也提到在實體大賣場買的台灣公司貨機油，就有貼一張繁中說明和保存期限。
也有人建議，如果沒看到打印上去的製造日期，可以看機油瓶罐下方罐子的出產時間比較有參考價值，不容易被抹去，機油灌瓶時通常是再加2個月，油品使用年限建議不要超過6年。還有巷子內的買家經驗談分享：「國外進口的機油不會有製造日期，都有附上合法報關文件、原廠原箱但瓶身都乾乾淨淨沒印，台灣代理商才有製造日期。」
《NOWnews今日新聞》實際詢問德國RAVENOL機油台灣總代理的中華中華潤滑油，根據業務部門葉先生表示：「油品從過外進來台灣都會有『製造日期』，因為每個國家的規範不同，像是台灣法規規定商品上架必須要有中文化標示，因此台灣原廠會製作中文標籤貼在瓶身後面，提供產品名、來源、出處、代理商的資訊等，同時也會標示『提供保存期限6年』的字樣，但不會有精準的日期。」建議民眾要採買機油，最好還是到大型的網購平台或是實體的汽車百貨比較有保障。如果是個人化的小賣家，則需要多謹慎一些。