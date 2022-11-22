汪小菲為「床墊」開戰大S！網瘋猜品牌：百萬只是入門款

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最多網友點名該床墊應該是來自瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，創立於1852年以製作馬鞍起家，選用頂級馬尾毛、幼羊駝毛等天然素材，並以優異工藝打造出舒適度極佳、有如睡在雲端般的體感，自豪是「世界上最好的床（The Best Bed in the World）」。據了解海絲騰的床墊可依顧客需求量身訂做，透過縝密測量、繪圖與剪裁，並採獨特分層製造，上下兩片床墊分毫不差地攻打造出能呼吸的調節空間，提供更高的撐托程度與柔韌性，至少需花費350小時方能製成。在台灣基本款海斯騰床墊，價格約為台幣65萬元起跳，限量頂級款更是飆破台幣500萬，是不少明星、政商名流愛用品牌，目前在BELLAVITA寶麗廣塲設有專門店。
另外，有「世界上最奢華床款」稱號的Savoir Beds，1905年誕生於來自英國，擄獲眾多名人包括美國巨星歐普拉、甚至摩洛哥國王青睞，Savoir Beds床墊入門款至少百萬台幣起跳，限量款皇室用床要價近700萬元。連美國前總統川普都愛睡的Duxiana，同樣來自瑞典、創立於1926年，發明獨有一套PASCAL系統，即使兩人一起睡也能依照不同喜好調整肩、臀、腿部位的軟硬度，被稱為是「最符合人體工學的奢華床墊」品牌，從台幣50萬入門款到百萬頂級名床都有，手工訂製款則至少近台幣300萬元。
細數世界知名床墊，款款令人難以想像的驚人價格，引發網友熱論，難怪有人直說「我們賺一輩子買不起人家的床墊」，還開玩笑表示「再講下去張蘭待會上連結」。