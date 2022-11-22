汪小菲為「床墊」開戰大S！網瘋猜品牌：百萬只是入門款

▲汪小菲為「床墊」開戰大S，數度失控在微博上嗆聲S家，甚至疑似挖苦國民姊夫具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」令全網歪樓瘋猜，究竟哪一牌的床墊讓汪小菲心心念念、難以放下？（圖／汪小菲Instagram）
▲汪小菲為「床墊」開戰大S，數度失控在微博上嗆聲S家，甚至疑似挖苦國民姊夫具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」令全網歪樓瘋猜，究竟哪一牌的床墊讓汪小菲心心念念、難以放下？（圖／汪小菲Instagram）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-11-22 13:12:34

汪小菲爆出未履行與大S徐熙媛的離婚協議，遭女方透過法院程序追討欠款逾500萬元的生活費，數度失控在微博上嗆聲S家，從小S、S媽與前妻幾位前男友們全都遭點名，甚至疑似挖苦國民姊夫具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」遭網友狠批EQ反應人品，不過全網也歪樓瘋猜，究竟哪一牌的床墊讓汪小菲心心念念、難以放下？

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微博網友挖出，張蘭在直播中透露，大S現在睡的床墊來自世界頂級大牌，還說「汪小菲按照大S腰部軟硬度，量身訂製」，為愛妻浪費了十幾個床墊，才換上最適合家人的款式，稱「這麼貴的床墊會捨得換嗎？」汪小菲開戰大S的相關新聞，幾乎在微博熱搜榜上霸榜，「床墊找到了」還排名文娛熱搜第二名，足見全網都好想知道，到底哪個品牌的床墊這麼好睡？

▲瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，自豪是「世界上最好的床（The Best Bed in the World）」。（圖／翻攝自BELLAVITA官網）
▲瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，自豪是「世界上最好的床（The Best Bed in the World）」。（圖／翻攝自BELLAVITA官網）
最多網友點名該床墊應該是來自瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，創立於1852年以製作馬鞍起家，選用頂級馬尾毛、幼羊駝毛等天然素材，並以優異工藝打造出舒適度極佳、有如睡在雲端般的體感，自豪是「世界上最好的床（The Best Bed in the World）」。據了解海絲騰的床墊可依顧客需求量身訂做，透過縝密測量、繪圖與剪裁，並採獨特分層製造，上下兩片床墊分毫不差地攻打造出能呼吸的調節空間，提供更高的撐托程度與柔韌性，至少需花費350小時方能製成。在台灣基本款海斯騰床墊，價格約為台幣65萬元起跳，限量頂級款更是飆破台幣500萬，是不少明星、政商名流愛用品牌，目前在BELLAVITA寶麗廣塲設有專門店。

另外，有「世界上最奢華床款」稱號的Savoir Beds，1905年誕生於來自英國，擄獲眾多名人包括美國巨星歐普拉、甚至摩洛哥國王青睞，Savoir Beds床墊入門款至少百萬台幣起跳，限量款皇室用床要價近700萬元。連美國前總統川普都愛睡的Duxiana，同樣來自瑞典、創立於1926年，發明獨有一套PASCAL系統，即使兩人一起睡也能依照不同喜好調整肩、臀、腿部位的軟硬度，被稱為是「最符合人體工學的奢華床墊」品牌，從台幣50萬入門款到百萬頂級名床都有，手工訂製款則至少近台幣300萬元。

細數世界知名床墊，款款令人難以想像的驚人價格，引發網友熱論，難怪有人直說「我們賺一輩子買不起人家的床墊」，還開玩笑表示「再講下去張蘭待會上連結」。

▲微博網友瘋猜汪小菲為哪牌「床墊」開戰大S？（圖／翻攝自微博）
▲微博網友瘋猜汪小菲為哪牌「床墊」開戰大S？（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲開戰S家數條新聞攻上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲開戰S家數條新聞攻上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

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