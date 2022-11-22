不回台灣了？汪小菲暗曝「在這」過年　陸網酸：全國笑話

▲汪小菲近日一連在微博發好幾條貼文怒罵大S，兩人離婚話題又重新浮上檯面。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲近日一連在微博發好幾條貼文怒罵大S，兩人離婚話題又重新浮上檯面。（圖／翻攝自汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

2022-11-22 12:23:26

女星大S與前夫汪小菲的離婚話題近日又開始吵得沸沸揚揚，汪小菲一連在微博發好幾條貼文怒罵大S，甚至點名小s、許雅鈞、徐媽媽等人一併開轟，還不斷嗆「明天回台北」，令眾人對於汪小菲回台一事相當關注，但他事後又透露疑似要在北京過年，讓中國網友也忍不住開酸：「不去的話真的成為了全國人民的笑話。」 

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▲網路瘋傳汪小菲班機抵台時間。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲被指控沒有確實履行離婚協議，積欠超過500萬元，遭大S告上法庭。（圖／翻攝自汪小菲微博）
汪小菲被週刊爆料，他在和大S離婚後，並沒有確實履行離婚協議，自3月起就沒再支付生活費，積欠超過500萬元，被大S告上法庭，汪小菲也因此有部分資產被法院查封。 

▲汪小菲深陷醜聞風暴。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲氣得在微博上連發好幾條貼文反擊，還揚言隔天就要來台灣。（圖／汪小菲微博）
汪小菲這之後氣得在微博上連發好幾條貼文，先是貼出過去一年支付的帳單證明自己一毛沒少給，接著又點名徐媽媽、小s、許雅鈞等人開罵，最後還多次揚言隔天就要來台灣，且在不同篇貼文都有提及。 

▲（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲之後又在其中一則貼文，暗暗透露自己將在北京過年，讓陸網們看不下去。（圖／翻攝自汪小菲微博）
對於汪小菲要來台灣一事，眾人是既驚訝又質疑，但汪小菲之後又在其中一則貼文，暗暗透露自己將在北京過年，讓中國網友們也看不下去，忍不住開酸：「啥意思，不去台灣了？」、「不去的話真的成為了全國人民的笑話」、「那你明天去不去台北啊」、「你別明天沒到哦，趕快去做核酸吧」、「明天究竟去不去啊？還準備盯著你的IP呢」、「別忘做核酸去聽見沒，我怕你核酸超48小時了，明天走不成」、「核酸做了嗎，該出發了」、「我還等著你去台北呢！這條微博一發我感覺他不去了，好失望」。（編輯：賴禹妡） 

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