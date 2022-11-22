2022國際移民節嘉年華在高雄 10國新住民舞蹈上陣
「2022國際移民節嘉年華」於20日在衛武營榕園廣場舉辦，以「一同環遊世界」讓台灣最美麗的風景之一，再現多元族群融合。高雄市新住民人口數為全國第二高，高雄市政府積極培力新住民展現自我、落地生根，族群融合。社會局委託財團法人基督教芥菜種會辦理高雄市新住民會館，在移民節前辦理移民嘉年華活動，展現多元族群相互尊重接納的精神，為高雄市港都之美增添多元生活色彩。
嘉年華由10個國家的新住民舞蹈快閃揭開歡樂序幕，中國及越南新二代攜手合作主持，舞台表演由新二代當家，透過音樂及舞蹈展現各國特色來尬場以及親子趣味競賽考驗親子間的默契，現場同時設置菲律賓、泰國、摩洛哥、牙買加等多國美食、物品攤位及闖關等攤位，讓新住民紓解對母國的懷鄉之情，同時促近親子關係；另外今年特別邀請新二代設計闖關活動，讓新住民家庭可以體驗及學習越南、印尼、泰國、中國、土耳其五國的童玩及語言，引發孩子們探索異國童玩的樂趣，同時促進不同族群的情感交流。
來自印尼的新二代阿芳，擔任闖關活動關主，雖然很緊張，對於能夠與民眾分享印尼文化感到驕傲，來自玻利維亞黑叔叔，帶來來自南美洲的手工藝品，能夠看到多國新住民齊聚一堂，感到開心，彼此交流母國的文化，也帶著孩子到各個攤消費遊玩，增進許多親子互動的時光。
高雄市以新住民會館為培力基地，連結5處新住民家庭服務中心、26處新住民社區服務據點及107處新住民關懷小站提供新住民家庭支持，另亦設有法律諮詢、新住民共享空間、多元文化主題展等服務，歡迎新住民家庭踴躍參與，洽詢電話高雄市新住民會館07-2351785。