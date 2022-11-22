黑五咖啡今開搶！7-11濃萃拿鐵買5送2 全家可可飲買2送1
黑五購物節將在本周五（11/25）進入重頭戲，除了好市多是主戰場，超商業者也參戰。7-11今起祭出多達11款CITYCAFE暢銷商品買5送2，且組合口味可任選，包括脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、濃萃拿鐵、蜂蜜拿鐵、冰燕麥拿鐵等都在列，單杯最低46元起。全家也於今日開搶大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含近期話題十足的新品SAKImoto玉米濃湯。
搶攻黑五購物節商機，7-ELEVEN今（22）日起至11月29日連續八天，在OPEN POINT行動隨時取推出「CITY黑五購物節」優惠，共推出11款暢銷口味組合指定品項任選買5送2，都約是7.1折。其中包括CITY CAFE風味飲、CITY 濃系列、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY 燕麥系列指定品項都是買5送2，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
📍風味飲買5送2：脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾，最高原價65元、平均單杯46元。
📍濃系列買5送2：濃萃拿鐵、濃萃美式、濃厚黑糖珍珠撞奶，最高原價70元、平均單杯50元。
📍蜂蜜拿鐵買5送2，單杯原價80元、平均特價57元。
📍燕麥系列買5送2：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，最高原價75元、平均單杯54元。
全家APP隨買跨店取也有「黑五」好康，今（22）日起限時3天開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含新品SAKImoto玉米濃湯、永豐餘生技杏仁茶等飲品。會員限購2組，兌換期限至明年1月31日。11月25日至11月27日第二波接棒，酷繽沙任選口味買2送1，以及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。會員限購1組，兌換期限至明年2月24日。