選前大遊行！沈慧虹邀市民穿「光榮黃」　正面歡樂拚勝選

▲沈慧虹今日公布選前之夜將舉行「光榮新竹5你5我」遊行活動。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹今日公布選前之夜將舉行「光榮新竹5你5我」遊行活動。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-22 12:40:29

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（22）日公開選前之夜大遊行dress code，邀請市民朋友11月25日晚上6點，穿上「光榮黃」配件一起出發。她說，投入選舉至今持續端出政策牛肉，每天站路口、掃市場，近期更啟動戰鬥車掃，她相信新竹人理性有智慧，會支持實在做事、認真打拼，對城市有願景的候選人，而選舉可以是正面、充滿希望，希望市民看到5號沈慧虹，心情都很快樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日記者會現場，也邀請光榮黃媽媽、木箱鼓團、排舞團等特色團體表演，邀請市民朋友共同參與11月25日選前之夜活動，大遊行路線從演藝路27號出發，途經北大路、北門街、東門街、復興路、文昌街、中正路。

▲沈慧虹今日公布選前之夜遊行路線圖。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹今日公布選前之夜遊行路線圖。（圖／沈慧虹辦公室提供）
沈慧虹表示，要謝謝市民朋友一路來給她很大支持，每次車掃收到大家滿滿的祝福，像是卡片、食物、飲料，還有市民朋友每次車掃，都騎車跟著車隊，她要告訴大家，沈慧虹不會讓大家失望，會帶領新竹市邁向超級城市。

沈慧虹也指出，最近有很多不實抹黑和造謠，過去她和前市長林智堅任內，推動關埔小學、兒童醫院、公道三等重大建設，卻被對手刻意抹黑，自己做錯事卻不坦然面對，反而抹黑別人貪汙，來轉移焦點，選舉選到沒有人性，實在是很遺憾。

沈慧虹表示，她要謝謝所有支持者不造謠、不抹黑，用快樂、期待的心情，對城市充滿願景，邀請大家本週五晚上6點，一起穿上光榮黃衣服、帽子或口罩等配件，在演藝路27號的競選總部集合，請帶著全家大小，一起來參加新竹光榮大遊行，讓城市充滿幸福與笑聲。

「如果你也跟我一樣，反對抹黑造謠，支持正向選舉、幸福建設，也是在支持你自己，支持和你一樣的人」，沈慧虹表示，選舉剩下最後4天，她要懇請大家一人拉5票、一人拉10票，一起支持正派、有價值、會做事的5號沈慧虹，「我是大家的家人，會一直和大家在一起」。

今日選前之夜大遊行宣傳記者會，新竹市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程；議員候選人楊玲宜均出席。

▲沈慧虹今日公布選前之夜遊行活動，號召市民穿上「光榮黃」服飾或配件，於競總集合。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹今日公布選前之夜遊行活動，號召市民穿上「光榮黃」服飾或配件，於競總集合。（圖／沈慧虹辦公室提供）

高虹安質疑市政　沈慧虹一一打臉：沒生活在新竹當然不熟

湧6千人！余天回新竹挺沈慧虹　蘇貞昌背書：她非嬌嬌女

高虹安造勢來賓疑造謠　沈慧虹、林智堅要提告

高虹安向馬英九道歉　沈慧虹：面對被壓榨的助理卻卸責

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀