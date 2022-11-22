選前大遊行！沈慧虹邀市民穿「光榮黃」　正面歡樂拚勝選

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹表示，要謝謝市民朋友一路來給她很大支持，每次車掃收到大家滿滿的祝福，像是卡片、食物、飲料，還有市民朋友每次車掃，都騎車跟著車隊，她要告訴大家，沈慧虹不會讓大家失望，會帶領新竹市邁向超級城市。
沈慧虹也指出，最近有很多不實抹黑和造謠，過去她和前市長林智堅任內，推動關埔小學、兒童醫院、公道三等重大建設，卻被對手刻意抹黑，自己做錯事卻不坦然面對，反而抹黑別人貪汙，來轉移焦點，選舉選到沒有人性，實在是很遺憾。
沈慧虹表示，她要謝謝所有支持者不造謠、不抹黑，用快樂、期待的心情，對城市充滿願景，邀請大家本週五晚上6點，一起穿上光榮黃衣服、帽子或口罩等配件，在演藝路27號的競選總部集合，請帶著全家大小，一起來參加新竹光榮大遊行，讓城市充滿幸福與笑聲。
「如果你也跟我一樣，反對抹黑造謠，支持正向選舉、幸福建設，也是在支持你自己，支持和你一樣的人」，沈慧虹表示，選舉剩下最後4天，她要懇請大家一人拉5票、一人拉10票，一起支持正派、有價值、會做事的5號沈慧虹，「我是大家的家人，會一直和大家在一起」。
今日選前之夜大遊行宣傳記者會，新竹市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程；議員候選人楊玲宜均出席。