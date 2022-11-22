傳善獎助民團培力移工　創造友善勞雇關係

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自 2015 年起，One-Forty開始移工教育計畫，開設中文課、理財課、開店課、電腦課，讓移工利用週日放假時間學習，至今已舉辦超過兩百堂實體課程，超過 2000 名移工完成為期六個月的專屬課程。
除了實體課程外，為了讓全台各地的移工有機會接受教育，在 2019 年發起好書伴學習包計畫。透過每年寄送專屬中文學習教材，讓剛來到台灣的移工能獲得免費的學習資源，改善與雇主的溝通，並快速適應環境。另外，One-Forty 也在 Youtube 開設全母語的線上學習頻道，已超過 70,000 名移工訂閱，定期接收新的學習影片。One-Forty 期待藉由這些培力計畫，讓移工在台灣的跨國旅程能夠學習實用知識技能，回國後能夠經濟獨立，打破貧窮的惡性循環。
根據田野調查，移工進入台灣家庭擔任看護，對雇主來說，有近 8 成的困擾都是「語言不通」。工作中的語言障礙，不僅造成雇主和被照護者產生衝突與摩擦，對於長者的照護也產生負面循環。
例如雲林張家當初一直想請移工來照顧阿嬤，但阿嬤只要想到跟外國人共同生活、語言也無法溝通，就一直強烈排斥。經過七年家庭拔河，阿嬤也意識到子女的困難，無法照顧她後，才在 2020 年初聘請移工。然而，移工 Latifah 進入張家後，因爲語言溝通不良、文化上不適應，而產生的摩擦。像是阿嬤無法理解為什麼齋戒月白天不能吃東西，或是 Latifah 因語言程度，接收不到一連串複雜的工作指令時，阿嬤就會忍不住失去耐心。雇主張小姐坦言：「語言隔閡是一年多的相處下來最大的挑戰，這並不是 Google 翻譯可以解決的。」
為了幫助 Latifah 加強中文能力，張小姐幫 Latifah 申請 One-Forty 的好書伴學習包，讓她在工作時間外，學習中文。張小姐不僅希望這對照顧阿嬤有所幫助，也希望這樣的技能可以讓 Latifah 回國後，獲得更好的機會。「我也希望她能把中文帶回印尼找到穩定工作，回家之後，不要再出國了。」她經常關心 Latifah 的學習進度，一年下來，Latifah 的中文越來越好。有時候用中文傳訊息給張小姐：「姊姊晚上要不要回家吃飯？」
這樣的計畫有效幫助新手雇主，以及剛進到雇主家庭的新手移工，解決文化適應和語言適應的問題，One-Forty 也期望這樣的故事在台灣社會上能不斷地發生。
其實，台灣愛心並不缺乏，只是資源一般集中在大型社福機構，台灣捐款額前 6％非營利組織，獲得超過 80% 的捐款，剩下的中型社福機構因為缺乏知名度、議題較為邊緣等，導致募款困難。陳永泰公益信託設立傳善獎，期望以長期穩定支持，讓優秀中型社福機構能夠創新、成長、茁壯，真正照顧到需要照顧的人。
One-Forty 發現目前政府、仲介機構、長照單位，並沒有針對移工和雇主雙方的適應和友善對待進行相關教育培訓內容。因此，One-Forty 在傳善獎連續 3 年共 1200 萬的捐款挹注下，決定擴大服務面向投入「友善雇主家庭與移工教育培力計畫」，期待協助更多台灣雇主家庭創造良好的家庭互動與長輩照護。
這計劃三年裡預計透過實體或線上教學的方式，培訓 6,000 名剛進到新雇主家庭的印尼移工看護，開啟為期一年的學習旅程，並展開與 6,000 個家庭的友善移工培力方案。除了長期在做的移工培力之外，這計畫最特別之處是 One-Forty 將建立一份友善雇主指南教材，及定期舉辦友善雇主交流活動，讓即將成為雇主或已成為雇主者，了解穆斯林文化與移工的生活狀態、移工跨國旅程、東南亞文化介紹、移工心理需求與生活情境等多元面相。讓每一位移工都能順利適應台灣社會，創造移工、被照顧者、雇主之間的良好互動和溝通，讓移工成為台灣家庭的好隊友。
此外，團隊也將製作一系列移工專訪文章和影片，引導雇主透過網路去更加了解移工的不同面貌，獲得更深度的知識內容。而這實體移工雇主指南和友善雇主線上內容將不只針對 6,000 個全台灣的家庭雇主，更將擴大到即將成為雇主的台灣民眾，以擴大影響力，更多資訊可上官網查詢。