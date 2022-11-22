支持18歲的自己　雄中生邀請學長姐回家投票

九合一選舉及公民投票日將至，目前就讀高雄中學的學生張令岷，在今（22）日與「民主轉大人」活動發起人林尚毅，一同在高雄青年郵局寄出多達850封明信片，象徵著台灣民主的改變，將由青年出發，並呼籲自己學長姊們，11月26日記得要回家投票，支持十八歲公民權複決，支持十八歲的自己。
就讀高雄中學三年級的張令岷同學說自己雖然沒有投票權，也未滿18歲，但為了台灣更美好的明天，是雄中人不變的堅持；他並提到，雄中曾經在二二八組織自衛隊抵抗強權，也在318學運、反課綱運動中，看到許多雄中人的身影，18歲那年在雄中人心中都有一個讓台灣更好的夢想，所以向所有人的學長姐溫情喊話，希望學長姐能夠給青年一個機會，同意十八歲公民權修憲複決，也幫助當年的自己完成夢想，共同為台灣奮鬥。
活動發起人林尚毅則表示，舉辦這項活動，目的是要支持11月26日的18歲公民權複決。距離投票日剩不到4天，想透過最堅定的方式，提醒大家回家投票；他並表示，明信片是寄給最親愛的人，以紀念當時的喜悅，選擇用明信片，除了是為了紀念台灣第一次修憲複決，也是想把當下最迫切想要加入台灣公民社會衝勁分享給學長姐。
林尚毅強調，這次的修憲複決，是給年輕人一個自己決定自己未來的機會，也是藉此告訴全世界，台灣人能夠決定自己民主的發展，台灣人，是台灣自己的主人；活動最後則一起在青年郵局前，象徵性寄出一張收件人為「陳其邁」的明信片，內容寫道「民主路上有你做伙行，擱卡累也母驚會孤單，繼續寫咱高雄故事吧」，並高呼「十八公民力、複決要同意」，呼籲學長姐們返鄉投下同意票。