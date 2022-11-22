朱立倫遭爆提前總統初選　綠營：讓侯友宜陷嚴重尷尬

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該人士指出，朱立倫提早佈局，當然是擔憂侯友宜依循韓國瑜「Yes I Do」模式，加上韓國瑜總統大選時與朱多所嫌隙，近來藍營內部也屢傳韓將支持侯的聲音，在在都讓朱立倫如坐針氈。也因此，地方選舉開打以來，朱重兵投入桃園，希望乘著可能相對樂觀的選局，在最短時間內把黨內可能競爭對象也「速戰速決」。
但朱立倫計畫也充滿變數，首先為了勝選，朱連涉弊的宜蘭縣長林姿妙都強勢提名，苗栗、新竹以及南投的黑金爭議，也為了勝選而完全沒有態度，引發黨內外諸多不滿，作為主席，朱在選戰間以及選舉後，有沒有辦法服眾，會是個大問題。
該人士認為，據了解侯友宜陣營對可能的卡侯動作也保持警戒，也意有所指的表示「初選時間不是問題」，一切應該要以勝選優先，「過去能換柱，未來就可能換朱」。
該人士指出，綜觀各種未來可能的變化，朱的百日卡侯計畫能否成功也是變數重重，關鍵中的關鍵，就是在侯友宜，這次選戰過程，侯友宜儼然成為國民黨最強母雞，到處輔選，侯友宜這樣的聲勢發展，若順利連任，無論何時會高喊「Yes I Do」，都會是朱立倫背上芒刺。
對於媒體報導的卡侯計畫，朱立倫上午受訪回應表示，「你覺得這麼沒水準、這麼low的離間計，這麼沒水準的胡說八道的文章，值得回應嗎？」從頭到尾胡說八道，民進黨現在奧步就透過這種綠營掌控的媒體，「今天這個是小奧步，等一下你就知道大奧步是什麼了。」