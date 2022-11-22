朱立倫遭爆提前總統初選　綠營：讓侯友宜陷嚴重尷尬

▲朱立倫遭爆著手計劃2024黨內總統初選，綠營認為此舉讓侯友宜陷入嚴重尷尬，黨內茶壺風暴風雨欲來。（資料照片／記者林柏年攝 ）
▲朱立倫遭爆著手計劃2024黨內總統初選，綠營認為此舉讓侯友宜陷入嚴重尷尬，黨內茶壺風暴風雨欲來。（資料照片／記者林柏年攝 ）

記者陳威叡、余祥／台北報導

2022-11-22 12:52:242022-11-22 14:17:39

國民黨主席朱立倫遭媒體爆料稱，藍營預估本次九合一大選選情樂觀，已著手規劃2024年總統初選時程，預計在明年農曆年後啟動，而擺明就是要卡目前藍營最強母雞侯友宜。對此綠營人士今（22）日分析，朱立倫此舉就是要最短時間把黨內可能競爭者「速戰速決」，假使侯順利連任，就立即面臨要不要參加初選的難題，無論帶職或辭職，都會陷入嚴重尷尬。

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綠營人士透露，根據媒體報導指出，朱立倫研擬百日割侯計畫，希望在地方大選後，最短時間內進行總統初選，表面上為黨爭取準備時間，實際上則是阻止侯友宜參選2024總統大選的的任何可能，畢竟假使侯順利連任，馬上就面臨要不要參加初選的騎虎難下，不管帶職或是辭職，都會陷入嚴重的尷尬。

該人士指出，朱立倫提早佈局，當然是擔憂侯友宜依循韓國瑜「Yes I Do」模式，加上韓國瑜總統大選時與朱多所嫌隙，近來藍營內部也屢傳韓將支持侯的聲音，在在都讓朱立倫如坐針氈。也因此，地方選舉開打以來，朱重兵投入桃園，希望乘著可能相對樂觀的選局，在最短時間內把黨內可能競爭對象也「速戰速決」。

但朱立倫計畫也充滿變數，首先為了勝選，朱連涉弊的宜蘭縣長林姿妙都強勢提名，苗栗、新竹以及南投的黑金爭議，也為了勝選而完全沒有態度，引發黨內外諸多不滿，作為主席，朱在選戰間以及選舉後，有沒有辦法服眾，會是個大問題。

該人士認為，據了解侯友宜陣營對可能的卡侯動作也保持警戒，也意有所指的表示「初選時間不是問題」，一切應該要以勝選優先，「過去能換柱，未來就可能換朱」。

該人士指出，綜觀各種未來可能的變化，朱的百日卡侯計畫能否成功也是變數重重，關鍵中的關鍵，就是在侯友宜，這次選戰過程，侯友宜儼然成為國民黨最強母雞，到處輔選，侯友宜這樣的聲勢發展，若順利連任，無論何時會高喊「Yes I Do」，都會是朱立倫背上芒刺。

對於媒體報導的卡侯計畫，朱立倫上午受訪回應表示，「你覺得這麼沒水準、這麼low的離間計，這麼沒水準的胡說八道的文章，值得回應嗎？」從頭到尾胡說八道，民進黨現在奧步就透過這種綠營掌控的媒體，「今天這個是小奧步，等一下你就知道大奧步是什麼了。」

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