汪小菲傳走環宇商務通道入境！比照王力宏 服務價碼曝光
藝人大S前夫汪小菲近日持續爆走，不僅昨（21）日把S媽、前小姨小S狂罵一輪，還痛罵大S現任老公具俊曄「窩囊廢」，睡他買的床墊等等，連大陸網友都直喊看不下去。汪小菲更放話要飛來台灣和徐家人當面對質，有大陸網友扒出航班資訊，瘋傳他將於今天傍晚5:15到達桃園機場，甚至連入境要走環宇商務通道的消息都傳出來。巧合的是，環宇商務通道在藝人王力宏去年底爆發家庭醜聞時也走過，如今汪小菲與前妻一家爆糾紛也走這條「老路」，不免讓人會心一笑。
王力宏與汪小菲選擇的環宇商務中心其實早已聲名遠播，不少大明星、重量級人物都享受過該中心服務。根據官網顯示，環與主打「桃園國際機場首度且唯一的機場禮遇通關尊榮服務」，旅客從抵達到登機僅需1小時內就能解決，還可享受獨立空間與客製化服務，不用在機場大廳到處人擠人，極具隱私與便利性。
另外，官網也曝光，若汪小菲從環宇商務通道通關，首先會有專人在入境機門迎接他，再將他帶到商務中心享受休憩、購物、餐飲等服務，最後再領取行李、出關。費用方面，環宇通關服務單次禮賓價12000元，現行優惠價9,800元；來回禮賓價15,000元(優惠僅限於來回服務在30天(含)內使用完畢，超過優惠期間則需酌收差額4,600元)，預約管道則分為兩種，一是線上信用卡預淤，二則是紙本預約，不過官網也提醒旅客，若要線上預約僅提供24小時候的航班，緊急需求則要撥打客服請專人協助處理。