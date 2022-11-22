視察機捷！蔡英文挺鄭運鵬1200月票　盼鄭文燦施政延續

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蔡英文指出，從她2016年擔任總統以來，交通部就持續在桃園進行很多計畫，且全心全意投入。除了歷任交通部長之外，最重要的靈魂人物就是現任部長王國材，從擔任次長開始，即負責相關計畫，全程參與。
蔡英文提到，中央在桃園投入的軌道建設經費共計4700億元，是非常值得的。因為中壢有越來越多新的產業進駐，包括科技等產業也延伸到這個地帶。政府超前部署，做好中壢的交通建設，帶來很好的產業發展以及就業機會，讓很多人才來到中壢，對中壢的發展非常重要。
蔡英文提到，當初大家認為鐵路地下化是不可能的，擔任總統後，在桃園市長鄭文燦及團隊的努力下，「我們一起將鐵路下化」，這是最關鍵的桃園軌道工程，讓桃園的發展不會因為鐵道的存在，而產生隔離的情況，也有非常好的都市景觀及便利的交通。
蔡英文感謝協助鐵路地下化的朋友們，因為他們的堅持，造就了鐵路地下化，再加上有好幾條捷運同時在進行，造就中壢及桃園的交通網，尤其是軌道的交通網，對於一個現代都會而言，是最重要的發展元素。她相信，建設會一步步完成，未來將會是持續進步、持續建設的十年。
蔡英文指出，今天看到老街溪站的設計，展現出在地的埤塘特色。這幾年來，桃園市政府打造了超過50座埤塘生態公園，也舉辦埤塘文化節，推廣在地文化和觀光。在老街溪站附近區域，市府整治了老街溪，河岸在改造之後，成為市民休閒的好去處。中壢這幾年也增加了兩座運動中心，還有中正公園地下停車場都已經開工，中壢國小的校舍以及中壢第一市場也都即將完成改建。
蔡英文表示，不只中壢，整個桃園的建設都在進步，鐵路地下化也有進展，包括桃園站、中壢站、平鎮站的工程都在進行中。
蔡英文強調，桃園進步，整個首都圈的「北北基桃」也都會進步。現在，捷運綠線工程正在進行，也規劃延伸到中壢，還有捷運棕線和三鶯線，也會延伸連結台北捷運。未來，桃園的軌道運輸路網會更完整，整個首都圈的交通也會更方便。
蔡英文認為，有了便捷的交通，城市才能快速發展。過去機捷完工到通車，延宕了8年，從沒辦法通車，到能夠順利通車，感謝鄭文燦的努力，才能實現市民朋友多年的期待。她特別感謝鄭文燦這些年來和中央密切合作，持續建設桃園，也感謝在地的立委鄭運鵬及黃世杰，在立法院發揮溝通協調的實力，讓中央地方一起為桃園帶來更多改變。
蔡英文說，像是鄭運鵬協助機捷通車，並爭取到中央補助，讓桃園推動鐵路地下化，大幅減少將近600億元的負擔。他不僅全力協助桃園的建設，也用心規劃首都圈的發展。最近，鄭運鵬提出「1200首都通」的想法，讓首都圈內的交通工具，包括機捷的捷運系統、跟火車、國道客運、公車、YouBike，都能連結起來，一票用到底，對通勤的朋友來說更方便。
蔡英文表示，有好的規劃，中央都會很樂意支持。就像這8年來，鄭文燦帶領市府團隊，推出一項又一項的好計畫，中央地方同心協力，逐步落實，打造出今天進步的桃園。
最後，蔡英文期待，桃園的進步能夠一棒接一棒，延續下去，帶動整體台灣的進步，「我們繼續一起努力」。
隨後，蔡英文前往驗票閘門視察，沿途聽取導覽說明以及伍勝園介紹「系統設備」，並至月台參觀電聯車車廂。
包括鄭文燦、王國材、鄭運鵬、黃世杰、桃園大眾捷運公司總經理鄭德發等亦出席。