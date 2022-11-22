汪小菲傳來台？中國狗仔衝機場直播　嗨喊：支持搬回床墊

▲中國狗仔衝北京機場直播，緊盯汪小菲身影。（圖／翻攝自汪小菲微博、推理君江小宴百度直播）
▲中國狗仔衝北京機場直播，緊盯汪小菲身影。（圖／翻攝自汪小菲微博、推理君江小宴百度直播）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-22 13:24:09

中國富商汪小菲，繼昨（21）日被爆出積欠前妻大S生活費逾500萬元之後，就不斷在微博批評謾罵，更揚言今天要飛到台灣與徐家人當面對質，引起外界熱議，稍早更傳出汪小菲會搭乘下午1點55分的飛機，對此，就有中國狗仔立刻衝到北京機場，全程直播緊盯，要力挺汪小菲搬回床墊。

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據了解，外界傳聞汪小菲將從北京機場搭乘下午1點55分的航班，預計5:15分就會抵達桃園機場。對此，中國微博狗仔「推理君江小宴」就發文表示，「我知道你很急，但你先別急！哥快到機場了，直擊汪小菲回台北『搬床墊』。」

▲中國狗仔衝北京機場直播，緊盯汪小菲身影。（圖／翻攝自推理君江小宴百度直播）
▲狗仔透露，將近8萬多人都在聊天室看直播。（圖／翻攝自推理君江小宴百度直播）
而在中午12點前，江小宴現身機場，並開啟直播要來親睹汪小菲身影，他提到，其實北京機場下午要飛台灣的就有4個航班，最晚大約4點多。稍早，江小宴也不斷在機場移動聊天，也拍到不少媒體陸續出現，全都在守候汪小菲。江小宴強調，他相信汪小菲絕對會現身，「北京大爺性格那麼直，不可能（放鳥）。」

不過，台灣知名狗仔葛斯齊，今日開記者會表示，以他過去對汪小菲的認識，「當放羊的小孩機率比較大」，因為汪小菲並非第一次跟他說要來台灣了，葛斯齊認為，如果真的來台灣，也是處理飯店財務上的事。（編輯：詹鎰睿）

▲汪小菲昨還放話來台要和徐家人對質，今就有大陸網友扒出航班資訊，瘋傳他將於今天傍晚17:15到達桃園機場，並且將走環宇商務通道。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲昨還放話來台要和徐家人對質，今就有中國網友挖出航班資訊，瘋傳他將於今天傍晚17:15到達桃園機場，並且將走環宇商務通道。（圖／翻攝自汪小菲微博）

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