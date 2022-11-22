陸軍上校涉共諜案遭求刑12年 國防部：持續配合檢調偵辦
陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官吸收，自2019年起每月收中國4萬元，甚至簽署投降承諾書並穿軍服合影，高雄地檢署今（22）日依貪污等罪將他起訴，求刑12年。國防部表示，目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。
檢調查出，金門地方記者邵維強在10多年前就被中共情治單位吸收，負責拉攏前線將領；2011年時，邵維強與向德恩搭上線，慫恿他向中共輸誠。2020年1月，向德恩不顧自己是中華民國軍人，竟身著軍服，在邵維強經營的旅行社內宣誓效忠中共。今年檢調接獲情資，雄檢檢察官共同指揮法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊展開偵辦。
國防部表示，國防部政戰局協同國安單位，調查中共在台發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。
國防部表示，本案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺；亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。
國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作；並與國安單位密切協作，以發揮保(偵)防能量，共同反制中共滲透蒐情。