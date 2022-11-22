今日廣場》劉昌良／只有私利沒有正義的黃國昌

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2020年從汐止選區落跑的黃國昌，卸下立委職務後，積極尋求復出機會，但他參選大同獨董未果，之後製作KCI調查局節目盼延續揭弊英雄的形象，外界反應卻相當冷淡，節目作沒幾集就不了了之。正如黃國昌在KCI調查局的宣傳影片中所說：「很多人都問我的下一步是什麼？」相信黃國昌比誰都在乎自己的下一步在哪裡？但過去幾年他高舉正義大旗、打著「戰神」招牌在政壇走跳，卻一再雙標自打嘴巴，甚至在汐止推出自己的辦公室主任出來當炮灰，早已重挫一般大眾普遍對他的信任。現在還挺黃國昌的，都是一群開口閉口就是「老師長、老師短」的忠實粉絲，這些粉絲有多麼脫離民意，就代表著黃國昌離人民有多遠。
失去舞台、復出乏力的黃國昌，只能躲在臉書粉專及封閉社團與支持者相互取暖。黃國昌在2014年靠著太陽花濃濃的「抗中保台亡國感」崛起，2016年在民進黨禮讓全力輔選之下當上立委；2017年罷免案也是民進黨動員支持者才得以驚險躲過罷免命運。黃國昌一路走來，從沒做到自己在罷免案之後承諾的「虛心接受檢討」，反而是越來越走鐘、越來越膨脹，在時力黨內大搞獨裁造神運動，「順之者昌、逆之者亡」，不聽話的、不是昌派的人，陸續被他貼上「小綠」標籤鬥走，留下來的全是一群「國昌說一、他們不敢說二」的乖乖牌。可悲的是，時代力量成立之初打著「新政治」的招牌，年輕人渴望這群人帶領他們打破即有的體制和權威，沒想到短短幾年內，時代力量在黃國昌的帶領之下，成了比誰都要獨裁的政黨。就像英國文學家喬治歐威爾（George Orwell）經典名著《動物農莊》（Animal Farm）描述，動物為了追求平等、發動革命，但革命後卻誕生了新的腐敗獨裁者。試問，如果黃國昌是書中名叫「拿破崙」的豬，那些還留在農莊（時力）裡的動物（黨工）們，你們還要忍受到幾時？還是對你們來說，只要能夠跟著拿破崙豬吃香喝辣，打著「保護民主」之名行「反民主、反正義」之實，也可以視而不見？
黃國昌在黃珊珊的造勢場合聲嘶力竭，高喊：「抗中保台絕對不是拿來讓少數的權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，這是我們共同要捍衛的價值。」要知道，如果不是當年台灣人擔心被馬英九的服貿給賣了，因此催生出太陽花運動，也不會有後來的黃國昌，當時的台灣人就是在「抗中保台」，就是有強烈的「亡國感」。幾年後，黃國昌譏笑「亡國感」是「芒果乾」、扭曲抹黑「抗中保台」的價值，甚至和親藍、親紅、主張「兩岸一家親」的柯文哲同台演出，為了政治前途，什麼價值皆可拋的黃國昌，最後還剩下了什麼？
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