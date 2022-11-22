陸軍上校輸誠淪共諜　竟穿軍服拿「投降承諾書」拍照

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「投降承諾書」寫到，「本人向（屬名），在此宣誓支持兩岸和平統一、效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命 立誓人向（屬名） 日期2020年1月20日」，向姓上校還穿著軍服拿起「投降承諾書」，和邵男合影。
專案小組在今年初發現邵男犯行，發動搜索羈押，向姓上校得知邵男出事，趕緊刪光手機資料，但檢調人員仍在相關人士的手機內還原對話紀錄，而辦案人員另在邵男的筆記本發現紀錄支出款項紀錄，因此認定向姓上校至少收取14期、56萬元的金援。
高雄地檢署襄閱徐弘儒指出，向姓被告為現役軍官、歷練作戰單位，竟圖謀私利，接受中國勢力吸收滲透，違背職務、簽署投降承諾書，宣誓效忠對岸祖國、致力兩岸統一神聖使命，並許諾台海若發生戰事願為中共效忠，收取敵國每月提供4萬元金援。
檢方審酌被告身為中國民國高階軍官，本因恪遵法令效忠國家、保家衛國，竟違背忠誠義務、不法收賄，從事通敵叛國行為，強烈打擊民心士氣，嚴重危害國家安全，要求從重處刑、宣告褫奪公權及沒收犯罪所得。
國防部則表示，國防部政戰局協同國安單位調查中共在臺發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例，目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。
國防部發言人孫立方少將則指出，此案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺，亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效；國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作，並與國安單位密切協作，以發揮保（偵）防能量，共同反制中共滲透蒐情。