綠質疑惠來產業園區開發案 公司聲明：程序合法合理

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惠來產創的聲明強調，惠來產業園區基地原為台灣民俗村，觀光遊樂業執照已於101年廢止，全區荒廢閒置十餘年，多數建物早已破損不堪，成為治安死角，目前彰化縣遊憩潛力點已移轉至彰南地區之清水岩遊憩區，此處已不適合再經營觀光遊樂業。
惠來產創指出，依中部大肚山科技廊帶、北彰化關鍵零組件軸帶擴張等產業趨勢，以及行政院5＋2創新產業政策，將閒置土地合理運用，提升地區產業競爭力，提出產業園區開發方向，深獲地方居民支持，109年舉辦的公聽會上，多位花壇鄉民代表及200多位在地居民到場表達支持，期盼此開發案能增加在地就業機會！因此在區位、政策及民意面，本開發案都具有合理性及必要性。
民進黨民代亦質疑開發案只要申請29.3公頃，是為了規避中央環評審查，因為開發面積30公頃以下，地方政府可以自行決定。惠來產創的聲明也提出解釋，傳言原台灣民俗村面積達52公頃係為誤傳，正確的面積是37.4981公頃，因規劃時受到地形及法規限制，為符合產業用地達總面積60%之產創條例規定，剔除坡度陡峭不得開發之土地後，配置公共設施而劃設出最適合的範圍及面積，故本案申請面積為29.38公頃，並依法經目的事業主管機關確認，符合法規規定。
此外，本案依非都市土地使用管制規則、環境影響評估法相關規定提交申請，由主管機關及專業委員審查，一切循合法合理程序、公開審議申請變更。