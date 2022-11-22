汪小菲控小S濫用安眠藥「史蒂諾斯」！醫曝4大副作用
汪小菲與前妻大S（徐熙媛）離婚後風波不斷，汪小菲遭控積欠生活費後，一連在個人微博爆料前妻一家人的事蹟，其中包含指控小S（徐熙娣）濫用安眠藥物「史蒂諾斯（STILNOX）」，媽媽張蘭更出面稱小S「每天吃20顆」。對此林口長庚醫院精神科副教授、主治醫師張家銘指出，史蒂諾斯和其餘安眠藥物相比，雖然不容易上癮，但其屬於「短效型藥物」，過度服用仍可能產生依賴性，進而對身體造成傷害。雖然汪小菲的爆料內容無法得知真偽，但臨床上醫師都會嚴格控管此類藥物的開立，提醒民眾安眠藥物1天吃1顆才是適量，每天服用2顆或以上，其實就已經算是過度，有類似情況需多加注意。
汪小菲日前在微博直接點名小S，貼文寫道「思諾思（台灣稱史蒂諾斯）是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊！十年了，我飛了七百趟，不想說，但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北」。隨後更爆火猛烈嗆聲「我汪小菲，本人先從那個小蛤蟆開始，我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思，且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥」。
張家銘表示，臨床上安眠藥物有許多種類，其中史蒂諾斯屬於短效型的藥物，能讓服用者在短時間內舒緩情緒、幫助入睡，若單就「成癮性」來看，史蒂諾斯雖然比較不容易成癮，但部分患者可能會為了追求短期效果導致藥物依賴性，過度服用會造成「半夜容易驚醒」、「夢遊」、「早上爬不起來」，甚至是「起床忘記前一天發生的事」等負面效果。
為了避免上述情況發生，食藥署等相關單位明定，史蒂諾斯無法在一般藥局購買，而是要有專業醫師開立處方箋、並讀取健保卡建檔後才能取得；醫師在第一線開立此藥物也會相當謹慎，通常在評估患者用藥習性後，「不會給予長期的劑量，而是以1天1~2顆為基準，最多給1週的藥量」，藥物開立後，醫療院所、健保局等也會追蹤藥物流向，避免被濫用。
史蒂諾斯與一般安眠藥相同，都被列為四級管制藥物，張家銘提醒，有相關需求的民眾，服用安眠藥物一天應該吃一顆即可，少數的必要時刻才會吃到2顆，若1天長期吃2顆或以上的安眠藥，基本上就會視為過量服用，此時應盡快求助醫師，討論如何減量、戒用甚至停用。