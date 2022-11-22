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海底撈霸氣外送！免費附鍋爐、進屋幫擺料　送400優惠券

▲海底撈以好到誇張的服務聞名，連外送服務都幫客人備好鍋爐，即日起再快閃加碼送400元優惠券。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲海底撈以好到誇張的服務聞名，連外送服務都幫客人備好鍋爐，即日起再快閃加碼送400元優惠券。（圖／記者郭佩蓉攝）

記者黃韻文/綜合報導

冬天就是吃鍋的最佳季節，明（23）日起氣溫又要驟降，吃火鍋最暖胃暖心。以「寵粉」聞名的海底撈，近來強打外送服務，除了免費提供鍋爐具設備，吃完也不用洗鍋，就有專人到府回收走，還有指定門市提供入戶服務，外送員會進屋幫忙擺設鍋爐食材、調配湯底後才離開。即日起至11月30日加入LINE@官方帳號，快閃發送400元優惠券，想吃鍋的人趕緊存起來。

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以服務好到誇張而聲名大噪的海底撈，連外送服務也要做到破天荒創舉，除了將湯底、食材外送到家，還免費提供鍋爐具設備，事後則有專人到府回收設備，因此待在家免出門、不用自己備料、吃完也不需動手洗鍋。不只如此，部份門市目前也提供進屋服務，像是台北慶城店試辦恢復人員入戶服務，外送員會進屋幫忙擺設鍋爐食材、調配湯底後才離開。

▲原 PO 貼出照片，更分享了使用海底撈外送的心得。（圖／翻攝 Dcard ）
▲過去有網友分享海底撈外送心得，外送員會鋪上白色餐巾，幫忙擺設鍋爐食材跟調配湯頭。（圖／取自Dcard）
海底撈也罕見發送優惠券，即日起至11月30日前，加入8大海底撈外送LINE@官方帳號，包括「新北板橋店台北西門店台北慶城店台中中友店台中遠百店台南南紡店高雄遠百店高雄巨蛋店」，就能現領400元優惠券，首次訂購外送滿額消費就可現折400元。

▲11月底前加入LINE官方帳號，現領400元優惠券。（圖／手機截圖）
▲11月底前加入LINE官方帳號，現領400元優惠券。（圖／手機截圖）
而台式爆炒石頭火鍋「石研室」為了慶祝和億北車店重新開幕，即日起至11月25日連續五天祭出「買1送1」，只要在Google 地圖給予五星評價，點全品項任一鍋物就享買1鍋送1鍋，結帳金額以高價鍋送低價鍋計算，雙人餐不適用優惠。

▲石研室慶祝和億北車店重新開幕，11月21日至11月25日連續五天買一鍋送一鍋。（圖／業者提供）
▲石研室慶祝和億北車店重新開幕，11月21日至11月25日連續五天買一鍋送一鍋。（圖／業者提供）

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