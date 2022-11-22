海底撈霸氣外送！免費附鍋爐、進屋幫擺料 送400優惠券
冬天就是吃鍋的最佳季節，明（23）日起氣溫又要驟降，吃火鍋最暖胃暖心。以「寵粉」聞名的海底撈，近來強打外送服務，除了免費提供鍋爐具設備，吃完也不用洗鍋，就有專人到府回收走，還有指定門市提供入戶服務，外送員會進屋幫忙擺設鍋爐食材、調配湯底後才離開。即日起至11月30日加入LINE@官方帳號，快閃發送400元優惠券，想吃鍋的人趕緊存起來。
記者黃韻文/綜合報導
以服務好到誇張而聲名大噪的海底撈，連外送服務也要做到破天荒創舉，除了將湯底、食材外送到家，還免費提供鍋爐具設備，事後則有專人到府回收設備，因此待在家免出門、不用自己備料、吃完也不需動手洗鍋。不只如此，部份門市目前也提供進屋服務，像是台北慶城店試辦恢復人員入戶服務，外送員會進屋幫忙擺設鍋爐食材、調配湯底後才離開。
海底撈也罕見發送優惠券，即日起至11月30日前，加入8大海底撈外送LINE@官方帳號，包括「新北板橋店、台北西門店、台北慶城店、台中中友店、台中遠百店、台南南紡店、高雄遠百店、高雄巨蛋店」，就能現領400元優惠券，首次訂購外送滿額消費就可現折400元。
而台式爆炒石頭火鍋「石研室」為了慶祝和億北車店重新開幕，即日起至11月25日連續五天祭出「買1送1」，只要在Google 地圖給予五星評價，點全品項任一鍋物就享買1鍋送1鍋，結帳金額以高價鍋送低價鍋計算，雙人餐不適用優惠。