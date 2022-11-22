汪小菲、大S離婚風波！網讚台灣男星認賠殺出：男人典範
大S（徐熙媛）和前夫汪小菲結束10年婚姻，大S後續也和韓國歐巴具俊曄再續前緣，婚後甜蜜相處閃瞎眾人，原本應該好聚好散的婚姻，沒想到汪小菲未履行離婚協議，積欠高達新台幣500萬元的生活費，被大S告上法院追討欠款，雙方你來我往口水戰爭論不休，網友則是認為演藝圈「離婚典範」是台灣男星吳奇隆。
記者黃雅琪/綜合報導
汪小菲與大S離婚後再度鬧上媒體版面，PTT八卦版網友分享看法：「看到汪小菲這場鬧劇還鬧不完，又想到當時王力宏那齣8點檔，看看我們四爺吳奇隆吧！當年跟馬雅舒離婚，即使馬當時是中國一線女星，後來也被八卦雜誌爆出是他給吳戴帽子，我們四爺果斷把身家都給他，包括6棟大陸的房產、5千多萬現金，而且在媒體前沒有一句對前妻的抱怨，斷開爛桃花之後否極泰來，接了四爺這檔戲星路大開之外，又因戲娶了更正的老婆，現在小朋友也有了！前一陣子還被狗仔記者認證夫妻感情超好，我們台男代表四爺是不是屌打汪、王？」
其他網友也在底下留言討論，「吳真的大器很多 有本事自己再賺回更多」、「台灣人普遍水準還是高於大陸的，很多底蘊是長期培育起來，大陸那種看起來很有水準，很快就露出原形」、「覺得是因為王跟汪都媽寶，媽寶誤一生」、「吳處理前一段婚姻是男人典範」、「認賠殺出的典範」、「他對自己有自信啊，真男人！」