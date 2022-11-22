黑五網購尬好市多！65吋連網電視2萬有找　輕家電對折起

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PChome 24h購物統計發現近期家電銷量出色，其中又以55吋以上的大尺寸電視買氣最旺。本周將迎來「黑五」購物節接棒開打，同時掌握世足及年底尾牙商機，PChome 24h購物加碼延長優惠活動，集結站上超過千款電視優惠。即日起至11/30買指定電視/投影機送90天Hami Video服務序號，可以直接收看2022世足賽事，購買三星電視最高享10%回饋，指定品加碼再送888 / 1,111 / 2,222 P幣；同場再加映，11/22及11/23兩日上午10:00及21:00下單，即可享「P幣3%回饋」，最高送300 P幣。
PChome 24h購物銷售數據發現，今年站上電視銷量到第三季開始明顯攀升，雙11檔期電視業績相較去年同期成長近30%，其中以 55吋以上的機種佔整體銷量超過50%。在黑五期間折扣頗殺，有萬元有找的「美國AOC 55型 4K HDR Android 10 液晶顯示器」，限量300組；還有「【AISTAR】75吋 4K HDR智慧連網液晶顯示器」，超大螢幕，特價17,999元，相當於原價33折優惠；以連網速度出名的「【Philips 飛利浦】65吋4K android聯網液晶顯示器」，特價19,999元即可入手。
樂天市場
觀察到現代人對居家生活品質要求持續攀升，實用度高的多功能型小家電及居家紓壓商品相當受歡迎，趁著黑五購物節到來小型洗衣機，原價4,512～7,140元，特價2,256～3,570元；小米米家無線三合一除螨吸塵器原價3,980元，特價2,374元。
蝦皮購物
推出「11.25商城狂購節」 除了「商城299元免運」，特別祭出「商城最高68折起」、「黑色星期五現折8,888元」等，並且網羅Google、Switch等國際大牌祭出最低1折起的限定優惠。此外，蝦皮商城力邀知名品牌The North Face強勢進駐，11/25當日消費滿額即享8折，The North Face北面男女款黑色休閒機能小包優惠價千元有找，獨家全新新品 Google Pixel 7 售價18,990元，全系列更加碼釋出1,790元即可加購價值5,990元 Google Pixel Buds Pro優惠。