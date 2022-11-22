金片子大賽首獎獲60萬 代言人林柏宏親曝「拍片計畫」
2022「金片子大賽」頒獎典禮，於今（22）日下午2點在双融域AMBI SPACE ONE舉行。今年在疫情趨緩下恢復實體頒獎典禮，本屆評審團集結導演、監製和演員，包含吳明憲、林心如、柯孟融、夏紹虞、曾英庭、比爾賈（賈弘源）、鄭芬芬，歷時兩個多月評選出最終得獎名單。金鐘主持人黃子佼鼓勵現場創作者：「從金片子出發，下一站金鐘、金馬獎！」
記者黃雅琪/台北報導
身為本屆「金片子大賽」的代言人林柏宏透露，過去自己有擔任短片監製職務，參與選角過程並提供不同觀點給劇組參考；目前和友人也有拍片計畫，至於想寫哪一種類型的劇本，林柏宏偏好撰寫「35歲男人」的人生故事，可以談論兄弟情誼、戀愛故事等等，甚至是一是無成的中年男子，在不同階段會遇上的各種考驗。
台北市文化局李麗珠局長親臨現場，表示非常感動有高達294部作品報名參加本屆「金片子大賽」，李麗珠局長也將最大獎「金片子首獎」頒發給由演員吳震亞、羅能華、雷婕熙主演的《兄弟之間》，勇奪首獎新台幣60萬元，演員吳震亞興奮表示：「男演員我會再努力！」《兄弟之間》拿下最佳導演獎、最佳劇本獎，可說是本屆入圍作品的最大贏家。評審林心如認為《兄弟之間》完成度高，故事清晰流暢，演員表演自然不落俗套，獲得評審團一致的肯定！
最佳男演員獎頒發給在《Life Stream》唯妙唯肖的表現出內向宅男性格的李慕恩，李慕恩曾參與今年勇奪金鐘四項大獎的奇幻台劇《良辰吉時》以及多部短片、舞台劇的演出，獲獎時他開心到哽咽地說：「沒有工作人員我不會得獎演戲很難，人生更難！」最佳女演員則是由在《她》中表演細膩動人的陳映如拿下，外號「小蘋果」的陳映如曾參與《哭悲》等多部電影、戲劇、廣告、MV演出，她感動說道：「希望影視產業可以接納更多不同形狀的演員，可以展現不同的樣貌。」