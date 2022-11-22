金門水文監測傳意外！無人船拋錨 工人下水排除不幸溺斃
今（22）日上午8時許，金門縣傳出有2位水文監測人員，在太湖執勤時，其操作的遙控無人船疑似卡到樹枝而拋錨於湖中，1名陳姓工人便下水要協助無人船脫困，但他游到一半突喊救命，另1人見狀急忙下水要救人卻找不到人，趕緊通報求援，金門縣消防局獲報後，由潛水人員下水搜救，直到13時27分才發現陳男，但他已無生命跡象。
編輯中心／綜合報導
據了解，這兩位為金門自來水廠委外監測水文的外包廠商人員，今日一早前往太湖進行水文監測作業，但監測水文的無人船疑似因卡到樹枝而拋錨，陳姓工人才下水要協助無人船脫困，但游到一半就疑似出現抽筋並大喊救命，同事見狀趕緊要下水救援，卻無功折返，趕緊通報金門消防局前來救援。
金門縣消防局接獲通報後，立即派遣各式消防車1台、救護車2台、IRB2台、後勤車6台，搜救人員32名與金防部兩棲蛙人8名，總計近40人趕赴現場，到場後潛水人員立即身著潛水裝備準備下水搜救，同時在落水劃定範圍進行搜索，三組共6位潛水人員進行數趟潛水搜救，才終於在13時27分發現溺水者，但他已無生命跡象，後由IRB船艇載至岸邊實施心肺復甦術急救，金湖91車送往金門醫院，但仍不幸宣告不治。（編輯：林莞茜）