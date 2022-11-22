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人物／蔣尚義重出江湖！因「一碗麵」與張忠謀有革命情感

▲曾是台積電呼聲最高的接班人、台積電前共同營運長蔣尚義即日起擔任鴻海科技集團半導體策略長。（圖／擷取自Youtube，NTU Focus焦點．臺灣大學EDU頻道）
▲曾是台積電呼聲最高的接班人、台積電前共同營運長蔣尚義即日起擔任鴻海科技集團半導體策略長。（圖／擷取自Youtube，NTU Focus焦點．臺灣大學EDU頻道）

記者許家禎／台北報導

鴻海科技集團今（22）日宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔任集團半導體策略長一職。蔣尚義曾任台積電前共同營運長，曾是呼聲最高的台積電接班人，在半導體界有著「蔣爸」的稱號，是台灣半導體發展從微米世代跨入奈米世代最重要的技術推手之一，曾兩度獲中國大陸晶圓代工廠中芯國際邀請擔任董事，但也引發半導體界譁然。而他與台積電創辦人張忠謀更是有著革命情感，在台積電曾風雨飄搖之際，張忠謀靠著「一碗麵」讓蔣尚義成功回鍋一塊兒領軍台積電站穩腳步。

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其實今年10月18日鴻海科技日上，現年76歲的蔣尚義就曾現身獲邀參加鴻海研究院的HIT前瞻技術論壇，當時面對媒體提問，他僅說與鴻海S事業群總經理陳偉銘在台積電是老同事，因此參與活動，並表示「不會再到中國去」，會回來台灣也是因為被除籍了，所以回台灣復籍，如今正式出任鴻海半導體策略長一職。

蔣尚義在1968年畢業於臺大電機系，在取得史丹福大學電機博士後，即投身半導體產業，以豐富的科技管理與研發經驗，屢屢帶領台積電締創領先全球半導體製程技術的里程碑。曾獲美國商業週刊「亞洲之星」創新獎，並開啟台積電10奈米世代的研發動能與強化尖端技術的探索能力。

在2013年臺大傑出校友介紹影片中，蔣尚義回憶當初在台積電任職時，公司規模不大，那時的技術落後別人，當時大家訂了目標希望有一天要做到技術領先，要做到技術的領導者，並說目標訂了以後遇到困難就是一一去解決。

蔣尚義於1997年加入台積電，曾經是台積電呼聲最高的接班人選，2006年因照顧父親申請退休，但後來2009年台積電歷經裁員風波、新技術卡關，當時蔣從美國回台與張忠謀會面，當時張在用餐期間以「一碗麵」動之以情，讓蔣同意回鍋公司重出江湖，也讓台積電研發部門軍心大振，逐漸拉大與對手的差距。

2013年11月蔣尚義二度退休，也退出了台積電的接班，之後2016年底就傳出他出任中芯國際獨立董事，引起當時一片譁然，因為台積電與中芯曾有長達8年商業機密的官司，因此消息一出震撼半導體業界。

不過據了解，與台積電感情深厚的蔣尚義早就跟張忠謀報備過，也因為擔任中芯國際獨董一職不涉及營運，蔣承諾過「不會傷害台積電」、「不挖角台積電現有員工」，強調不會因為自己當獨董就讓中芯與台積電的差距縮小。

蔣尚義於2019年卸下中芯國際獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長，但不久後爆發財務危機，蔣尚義也於2020年底回鍋擔任中芯國際副董事長及執行董事，但不到一年的時間，他因希望有更多時間陪伴家人，於是於2021年再度請辭離開中芯。

不過，今（2022）年3月他曾接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談時提到，人一生有時會做出蠢事，加入中芯國際就是他做過的蠢事之一，是錯誤的決定。蔣尚義指出，由於受到美國制裁，中芯國際無法購買先進製程設備，也無法生產7奈米，特別是他美國公民的身分也讓他不受信任。

訪談中，蔣尚義也回憶起自己與張忠謀的相處，他透露張忠謀是個講究效率的人，蔣以做報告為例，他說如果不把握開頭5分鐘講重點，張忠謀可是會罵人，甚至撕報告叫你出去。不過，他也稱讚張忠謀很「阿莎力」，只要講得有理，成功說服張忠謀，那麼研發需要什麼，他都會馬上給你。

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