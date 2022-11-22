人物／蔣尚義重出江湖！因「一碗麵」與張忠謀有革命情感

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣尚義在1968年畢業於臺大電機系，在取得史丹福大學電機博士後，即投身半導體產業，以豐富的科技管理與研發經驗，屢屢帶領台積電締創領先全球半導體製程技術的里程碑。曾獲美國商業週刊「亞洲之星」創新獎，並開啟台積電10奈米世代的研發動能與強化尖端技術的探索能力。
在2013年臺大傑出校友介紹影片中，蔣尚義回憶當初在台積電任職時，公司規模不大，那時的技術落後別人，當時大家訂了目標希望有一天要做到技術領先，要做到技術的領導者，並說目標訂了以後遇到困難就是一一去解決。
蔣尚義於1997年加入台積電，曾經是台積電呼聲最高的接班人選，2006年因照顧父親申請退休，但後來2009年台積電歷經裁員風波、新技術卡關，當時蔣從美國回台與張忠謀會面，當時張在用餐期間以「一碗麵」動之以情，讓蔣同意回鍋公司重出江湖，也讓台積電研發部門軍心大振，逐漸拉大與對手的差距。
2013年11月蔣尚義二度退休，也退出了台積電的接班，之後2016年底就傳出他出任中芯國際獨立董事，引起當時一片譁然，因為台積電與中芯曾有長達8年商業機密的官司，因此消息一出震撼半導體業界。
不過據了解，與台積電感情深厚的蔣尚義早就跟張忠謀報備過，也因為擔任中芯國際獨董一職不涉及營運，蔣承諾過「不會傷害台積電」、「不挖角台積電現有員工」，強調不會因為自己當獨董就讓中芯與台積電的差距縮小。
蔣尚義於2019年卸下中芯國際獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長，但不久後爆發財務危機，蔣尚義也於2020年底回鍋擔任中芯國際副董事長及執行董事，但不到一年的時間，他因希望有更多時間陪伴家人，於是於2021年再度請辭離開中芯。
不過，今（2022）年3月他曾接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談時提到，人一生有時會做出蠢事，加入中芯國際就是他做過的蠢事之一，是錯誤的決定。蔣尚義指出，由於受到美國制裁，中芯國際無法購買先進製程設備，也無法生產7奈米，特別是他美國公民的身分也讓他不受信任。
訪談中，蔣尚義也回憶起自己與張忠謀的相處，他透露張忠謀是個講究效率的人，蔣以做報告為例，他說如果不把握開頭5分鐘講重點，張忠謀可是會罵人，甚至撕報告叫你出去。不過，他也稱讚張忠謀很「阿莎力」，只要講得有理，成功說服張忠謀，那麼研發需要什麼，他都會馬上給你。