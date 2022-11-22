陳檡文與角頭出入招待所　時力批徐國勇護航變「內政布」

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時力表示，警政署於上周五（18日）發布新聞稿也對外表示：「本署當時了解，鍾主任秘書當日係下班後攜眷前往，參加刑事局同仁餐敘，該處為私人會館性質，專門出租給不特定人士舉辦餐敘和聯誼使用」。
時代力量立法院黨團為了解當時調查內容及結果，已於11月18日以公文分別向內政部及警政署，調取當時該案之調查報告，內政部表示會請警政署一併回覆，但迄今警政署仍未有任何正式公文作出回應，僅口頭表示督察室及政風室都沒有這份調查報告。
時力指出，因高階警官頻繁出入與重大犯罪集團有關之88豪宅招待所，事涉嚴重，時力黨團認為內政部及警政署應就以下問題，對外說清楚講明白，現在是踢了幾天皮球之後，表示沒有調查報告，那當年查無不法是在說謊嗎？有沒有調查，調查報告在哪，請說清楚講明白。警政署11月18日新聞稿表示「88豪宅招待所」是對外出租的私人會館，若此說法為真實，請問內政部跟警政署有調查當時是由誰去租的嗎？租金是誰出的？難道這些重要問題不需要調查？
時力黨團要再次呼籲內政部長徐國勇，別因為愛將陳檡文牽涉其中而一再護航，難道徐國勇寧願讓警紀敗壞，讓社會觀感持續低落，寧願讓基層員警的努力付諸流水，也要執意護航嗎？請站出來說明清楚、講明白，別把內政部變成「內政布」。