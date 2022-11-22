中國狗仔機場盯4hr「等嘸汪小菲」！氣喊：去改名姓軟吧
大S前夫汪小菲昨（21）日不斷放話，要在今天飛到台灣和徐家人攤牌對質，外界也盛傳汪小菲會從北京機場搭乘下午1點55分的航班，預計下午5點15分抵台，因此有不少中國媒體守在現場堵人，結果遲遲等不到汪小菲身影，讓狗仔氣到直呼「改叫軟小菲吧！」
娛樂中心/綜合報導
中國微博娛樂狗仔「推理君江小宴」，一得知汪小菲的航班時間，就趕在中午前殺到北京機場開直播堵人，過程中他也堅信汪小菲一定會現身，力挺對方要把床墊搬回來，結果都等到下午2點了，汪小菲仍未出現，不僅讓現場的媒體撲空，也讓江小宴氣得怒喊，「汪小菲就是聳了，改叫軟小菲吧！」
江小宴在影片氣憤說著，「氣死我了，不給面子，本來挺欣賞汪小菲的！」更當場唱起周杰倫的歌《算什麼男人》來嘲諷汪小菲，「等了他4個小時，（網友）去幫我帶節奏，汪小菲聳了，他沒有去台灣，估計是不來了啊，不會去台灣了」，至於有消息指出，汪小菲是走VIP通道，江小宴則駁斥，那地方也有人盯，「媒體都做這麼多年了，不可能沒想到這」。稍早，汪小菲母親張蘭也發出聲明，間接證實汪小菲今天不會到台灣。
事實上，熟知汪小菲的台灣知名狗仔葛斯齊，就在今天出面表示，以他過去對汪小菲的認識，「當放羊的小孩機率比較大」，因為汪小菲並非第一次跟他說要來台灣了，葛斯齊認為，如果真的來台灣，也是處理飯店財務上的事。（編輯：詹鎰睿）