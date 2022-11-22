中部空品不佳　中市府啟動應變

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環保局表示，市府持續監測空品變化，雖依環保署昨日預報，全台空品屬良好到普通等級，但今日上午中南部空品有轉差跡象，8時起高雄、嘉義、雲林等縣市部分測站已達「橘色提醒」等級，10時起中部空品區包括西屯測站(AQI 109)、彰化(AQI 116)、彰化員林(AQI 124)及南投(AQI 115)等測站也達「橘色提醒」等級，雖空品不良情形未達法定強制降載條件(AQI>150)，但考量中南部空品已有轉差情形，環保局稍早已建議中央環保署協調台電公司啟動降載措施因應，並同步聯繫中火掌握情況。
環保局指出，為守護市民健康，市府11月19日起不分平假日，每日派員至中火執行查核作業，掌握空污排放情形，針對今中南部空品不良，市府已啟動應變，包括通知大型固定污染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查大型固定污染源、移動污染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散污染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。
環保局提醒，受華南雲雨帶影響，今日天氣將逐步轉為多雲，晚上起逐漸有雨，市民朋友外出，請記得攜帶雨具及多加件外套備用。另因空氣品質受地形氣候影響，不確定性高，請民眾注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動、減少劇烈運動並戴上口罩。