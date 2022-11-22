逆風行腳第2天 周江杰走過家鄉竹東鎮

包括民進黨副秘書長林飛帆和縣議員候選人范文鴻、楊昌德，峨眉鄉民代表候選人黎侑昌、無負擔農場場主劉盛展、竹東鎮民代表候選人葉日嘉等人，陸續參與行腳活動為周江杰造勢。
周江杰表示，希望用最貼近土地、最貼近人民，用徒步的方式向新竹縣鄉親們展現，對於我們土地的熱情，對於投入的青春，希望家鄉可以變得更好，新竹縣已經停滯一段時間了，希望年輕的力量、熱情可以讓新竹縣開始轉動，讓新竹縣可以變得更好，希望透過年輕人的力量、年輕人的熱情與專業，為新竹縣的土地、人民努力打拚。
林飛帆表示，代表中央黨部謝謝所有參與行腳活動的伙伴，無論如何，選戰剩下最後4天的時間，希望大家可以把握時間、機會，爭取鄉親的支持，拜託告訴身旁的朋友，一定要出來投票，除了投票選公職人員外，還有十八歲公民權一票，拜託大家。
周江杰表示，大家都知道新竹縣的選舉是很艱苦的，但是他覺得所有參政的朋友們不要忘記，當初從政的想法是什麼，希望用熱情、青春，能夠投注在這片土地上面，這是我們投入政治工作裡頭最為重要的初衷，沒有初衷和理想，新竹縣政治的未來永遠沒有翻轉的可能，選前最後時間他要走遍新竹縣，讓新竹縣的鄉親感受到年輕人對於新竹縣未來翻轉的可能性。
黎侑昌表示，周江杰這一路走來真的不容易，新竹縣是民進黨的艱困選區，真的需要年輕人站出來，周江杰站在第一個，所以大家一定要全力支持，讓周江杰可以改變新竹，讓新竹可以更好。
范文鴻表示，從峨眉走到北埔，好山好水，一路好好觀光，祝福大家和他一起都高票當選。
周江杰表示，昨天他從新竹縣政府早上八點開始走，走八個小時走到峨眉鄉公所，今天他從峨眉鄉公所開始，一路走到橫山鄉公所，經過北埔、竹東、橫山，他這次參選縣長，最後一個禮拜會走遍新竹縣11個鄉鎮，他要告訴新竹縣的鄉親，新竹縣的年輕人要為新竹縣帶來改變，不辜負青春、不辜負理想，堅持在新竹縣開出美麗的花朵，讓民主、讓自由，讓新竹縣的進步能夠在腳下這塊土地實現。
我是廣告 請繼續往下閱讀