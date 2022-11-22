名家論壇》木夫／大風正吹，蔡其昌逆轉勝就看投票率

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當然，有熱度還不行，還需要轉換成票數，所以最後階段都會看到各陣營疾呼把握「手上神聖的一票」，否則「你不決定選票，就別人幫你決定！」還有道德呼籲「投票是公民的權利，也是義務」，要選民相信「您的一票將改變未來」。
需要這麼用力催票，還不是因為從投票行為研究中發現選民真的會放棄投票，尤其當認為民調風向看來「穩贏了」，投票意願就低，當認為「穩輸了」，也會懶得投。
現在要告訴你的就是如一開始所言，沒有什麼民調風向，真正的風向是來自選民感受。也沒有什麼穩贏穩輸，古有韓國瑜名言：選舉最大的祕密就是「票多的贏、票少的輸」。去投票，你支持的就會贏。
以台中來看，投票率高是對蔡其昌有利。因為這次選舉被認為很冷，但其實冷的是台中市民對現任市長盧秀燕的心灰意冷，只是對於挑戰者蔡其昌，因為過去對他不太熟悉，所以溫度也不是太高。因此蔡其昌選擇用鐵人戰法，到全台中六百多個里，講快要一千場演講，好比鑽木也起火了。
所以，當市民第一次聽到蔡其昌提出國中小免費營養午餐，可能很懷疑，心裡想又是來一個大撒幣的，但是再聽到第二次，過沒多久又聽到第三次，就了解蔡其昌所提的營養午餐免費，他要做的不只是給學生吃好，他要做的是照顧年輕家庭，他要做的是發展台中農業，他要做的是低碳永續。
對於蔡其昌講捷運藍線四年動工，市民對於這種建設支票，感覺像是那座偶爾可望見然而從未登過的玉山，又高又大也又遠。但是再聽到第二次，過沒多久又聽到第三次，就發現捷運藍線其實可以很快動工，比較慢開始的高雄黃線都已經開工，沒有比較沒有傷害。
當然還有空污，而且最近空氣品質還是不好，其實就誠信來說，盧秀燕已經跳票，根本不該參選連任。至於盧秀燕猛打的老人福利，也被蔡其昌吐槽敬老愛心卡很難用，根本沒有要敬老的意思，一年只用差不多5億元預算，以將近56萬位長輩來計算，平均一個人一個月只花了74塊，可是額度是一個月1000元啊！
總結來說，如果台中市民認為一個政治人物應該要對說出口的政見負責，那就要去投票，如果台中市民認為應該要加速建設，那就要去投票，如果台中市民認為要做台中市長就不要還想著去選總統，那就要去投票。
當台中市民都去投票，蔡其昌就會贏。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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